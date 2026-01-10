Mülkiyet Haklarını Koruma Amacıyla Yasal Düzenleme Yapılıyor

YASAL DÜZENLEME İLE MAĞDURİYETLER GİDERECEK

Orman niteliğini kaybetmiş 2B arazileri ile Hazine’e ait tarım arazilerinin satış sürecinde meydana gelen mağduriyetleri ortadan kaldırmak için yasal bir düzenleme hazırlanıyor. Meclis’e sunulan taslağa göre, başvuru ve ödeme koşullarını yerine getirmemesi nedeniyle hak kaybı yaşayan vatandaşlara yeni bir zaman çizelgesi oluşturulacak. Kanun teklifi yasalaştığında, süresi içerisinde başvuru yapmayanlar, tebliğ edilen bedeli ödemeyenler ve taksitli satışlarda iki veya daha fazla taksitini ödemeyenler için son tarih 31 Temmuz 2026 olarak belirlenecek. Bu düzenleme ile ödeme yapmadığı için satış sözleşmesi iptal olma aşamasına gelen vatandaşların mülkiyet hakları güvence altına alınacak.

FAİZ HESABI TÜFE’YE GÖRE BELİRLENECEK

Geciken ödemeler için hesaplanacak bedel artışı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aylık enflasyon değişim oranları dikkate alınarak yapılacak. Ancak bu hesaplamada, belirlenen yıllık artış oranı kanuni faiz oranının iki katını geçemeyecek. Böylece vatandaşların aşırı yüksek faiz yüküne maruz kalmasının önüne geçilmeye çalışılacak. Gelişen bu düzenleme ile mülkiyet sorunlarının hukuki ihtilaflara dönüşmeden çözüme kavuşması hedefleniyor.

TAŞINMAZ HAKLARI KORUNACAK

Belirlenen süre içinde yükümlülüklerini yerine getiren hak sahipleri, tapu alma süreçlerini tamamlayarak arazilerinin resmi mülkiyetine geçebilecek. Bu durum, vatandaşların haklarının güvence altına alınması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.