Mülkiyet Haklarını Koruyacak Yasal Düzenleme Geliyor

Orman vasfını yitirmiş 2B arazileri ve Hazineye ait tarım arazilerinin satışı sürecinde meydana gelen mağduriyetleri gidermek amacıyla yasal bir düzenleme yapılması öngörülüyor. Meclis’e sunulan tasarıya göre, başvuru ve ödeme koşullarını yerine getiremeyen vatandaşlar için yeni bir takvim belirleniyor. Hazırlanan kanun teklifi onaylandığında, süresi içerisinde başvuru yapmayanlar, tebliğ edilen bedeli ödemeyenler ve taksitli satışlarda iki veya daha fazla taksidi geciktirenler için son tarih 31 Temmuz 2026 olarak belirlenecek. Bu düzenleme ile ödeme yapmadığı için satış sözleşmesi iptali riski bulunan vatandaşların mülkiyet hakları güvence altına alınmış olacak.

FAİZ HESAPLAMASI VE TÜFE UYGULAMASI

Geciken ödemelere uygulanacak bedel artışları, TÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak. Ancak hesaplanan yıllık artış, kanuni faiz oranının iki katını aşamayacak. Bu düzenleme sayesinde vatandaşların aşırı yüksek faiz yükü altında kalmaları engellenecek. Yapılan düzenlemeyle mülkiyet sorunlarının hukuki ihtilafa dönüşmeden çözülmesi hedefleniyor.

HAK SAHİPLERİNİN TAPU ALMA SÜRECI

Belirlenen tarihe kadar yükümlülüklerini yerine getiren hak sahipleri, tapu alma süreçlerine devam edebilecekler. Bu yasal düzenlemenin, vatandaşların mülkiyet haklarını koruma amacı güttüğü değerlendiriliyor.