Murat A.’nın Cansız Bedeni Bulundu Kimyasal İnceleme Başlatıldı

Edinilen bilgilere göre, Ferizli ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Murat A., 27 Ocak Salı günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesinin kaybolduğunu bildirmesiyle birlikte emniyet güçleri, kapsamlı bir arama çalışması başlattı. İki gün boyunca süren arama çalışmaları neticesinde, Adapazarı ilçesinde yer alan Taşkısığı mevkiinde bir şahsın hareketsiz yattığına dair ihbar alındı.

ÇALIŞMALAR SONUCUNDA CANSIZ BEDEN BULUNDU

Olay bölgesine intikal eden sağlık ve jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri incelemenin ardından hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini ve cesedin kayıp Murat A.’ya ait olduğunu tespit etti. Murat A.’nın cansız bedeni, detaylı bir incelemeye tabi tutulmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ne gönderildi.

ŞÜPHELİ ÖLÜMDE SİYANÜR TESPİTİ

Cesedin bulunduğu alanda ayrıca Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne (AFAD) bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri de görevlendirildi. Burada gerçekleştirilen detaylı incelemeler neticesinde söz konusu bölgede kimyasal bir maddeye rastlandığı belirtildi. Murat A.’nın, ormanlık alanda yaptığı intihar eylemi esnasında siyanür içtiği yönündeki bulgular, ilk değerlendirmeler arasında bulunurken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacağı ifade edildi.