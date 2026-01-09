Murat Cemcir Proje Hazırlıklarına Başladı

Evinde meydana gelen iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılan Murat Cemcir, 3 gün süresince yoğun bakımda tedavi altında kaldı. Sağlık durumu her geçen gün olumlu yönde gelişen Cemcir, artık evinde dinlenmeye başladığı bildirildi. Cemcir, “3 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra. 72 saat beklemek… Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi… Başta doktorlarım olmak üzere; benimle ilgilenen hemşirelere, hasta bakıcılara ve bütün hastane personeline teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

PROJELERE HAZIRLANIYOR

Son gelişmelere göre, Cemcir’in projeleri için hazırlık yaptığı öğrenildi. Yeni bir dizi projesi üzerinde çalışmalara başlayan oyuncunun, sık sık yürüyüşlere çıktığı ve kendini daha enerjik hissettiği ifade edildi.