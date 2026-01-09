Murat Cemcir Proje Hazırlıklarına Başladı

murat-cemcir-proje-hazirliklarina-basladi

Evinde meydana gelen iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılan Murat Cemcir, 3 gün süresince yoğun bakımda tedavi altında kaldı. Sağlık durumu her geçen gün olumlu yönde gelişen Cemcir, artık evinde dinlenmeye başladığı bildirildi. Cemcir, “3 gece yoğun bakımda kaldıktan sonra. 72 saat beklemek… Ömrümün geçmek bilmeyen en uzun saatleriydi… Başta doktorlarım olmak üzere; benimle ilgilenen hemşirelere, hasta bakıcılara ve bütün hastane personeline teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

PROJELERE HAZIRLANIYOR

Son gelişmelere göre, Cemcir’in projeleri için hazırlık yaptığı öğrenildi. Yeni bir dizi projesi üzerinde çalışmalara başlayan oyuncunun, sık sık yürüyüşlere çıktığı ve kendini daha enerjik hissettiği ifade edildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

TFF 43 Antrenörü PFDK’ya Sevk Etti

Süper Lig kulüplerinde son 5 yılda görev yapmış 43 antrenör, bahis oynamaktan dolayı disiplin kuruluna sevk edildi.
Gündem

Buruk Ve Tedesco Derbi Öncesi Açıklamalarda Bulundu

Okan Buruk ve Domenico Tedesco, Süper Kupa finali öncesi yaptıkları açıklamalarda Buruk psikolojik avantajı vurgularken, Tedesco ise sabırsızlıklarını dile getirdi.
Gündem

Husumet Yüzünden Gelen Ölümcül Saldırı: Firari Hükümlü Aranıyor

Gaziosmanpaşa'da firari bir hükümlü, önceden husumet beslediği kişiyi evinin önünde öldürdü ve ardından ortadan kayboldu. Kesinleşmiş hapis cezası 8 yıl 11 ay 15 gün.
Gündem

Gazze’deki Can Kaybı Sayısı 71 Bin 409’a Yükseldi

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 71.409'a ulaştı. Olaylar, geçici ateşkese rağmen devam ediyor.
Gündem

KKTC’de Asgari Ücret 52 Bin 738 TL’ye Çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'nın ilk asgari ücretini net 52 bin 738 TL, brüt ise 60 bin 618 TL olarak belirledi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.