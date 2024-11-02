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Murat Dalkılıç: Her Şey Yolunda!

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ŞARKICIDAN RAHATLATAN PAYLAŞIM

Ünlü şarkıcı, 10’uncu ameliyatının bu yılın şubat ayında gerçekleştiğini açıklıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gayet iyiyim her şey yolunda” ifadelerini kullanıyor.

SAĞLIKLI YAŞAMINA DEVAM EDİYOR

Dalkılıç, “Yaşadığım sürecin sonuna geleli yaklaşık 3 ay oldu ve hayatıma sağlıklı bir şekilde devam ediyorum. Konserlerimizi yapmaya başladık ufak ufak” diyerek, kariyerine geri döndüğünü vurguluyor. Yeni eserleri konusunda da, “Bu süreçte sizlerle paylaşmak için çok güzel şarkılar yaptım, yeni albüm ve şarkılarımı sizlerle söylemek için de heyecanlıyım” şeklinde heyecanını paylaşıyor. Ayrıca, “Merak eden, arayan, mesaj atan tüm arkadaş ve sevenlerime sevgilerimle” diyerek destek verenlere teşekkür ediyor.

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