Murat Kurum’dan Özgür Özel’e İddialara Yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısının bir kısmında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a, afet bölgelerinde uygulanan “mücbir sebep” ile ilgili bazı iddialarda bulundu. Özel, deprem bölgesinde teslim edilen 455 bin konut üzerinden vatandaşlara boş senet imzalatıldığını ve ekonomik yükümlülüklerde faiz uygulandığını belirterek depremzedelerin mağdur edildiğini ifade etti.

BAKAN KURUM’DAN CEVAP: “ANLAMAMAYA DEVAM EDİYOR”

Özel’in iddiaları üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulundu. Kurum, Özel’in kendi milletvekillerine ve belediye başkanlarına danışması durumunda gerçekleri öğrenebileceğini vurgulayarak, “Anlamamaya ve yapılanları görmemeye devam ettiğini” söyledi. Bakan Kurum açıklamasında, “Sayın Özgür Özel; kendi milletvekillerine, belediye başkanlarına sorsa gerçekleri öğrenecek ama ‘anlamamaya’, yapılanları ‘görememeye’ devam ediyor. 455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık. Aylarca uğramadınız, tek bir tuğla bile koymadınız. Bari gölge etmeyin.” ifadelerine yer verdi.

HÜKÜMET HİZMETLERİYLE ÖVÜNDÜ

Kurum, vatandaşları yanıltmaktan vazgeçilmesi gerektiğini belirterek, “Milletimiz bizi Van’dan, İzmir’den, Elazığ’dan, Bozkurt’tan, Antalya’dan bilir. Her afetten sonra devlet olarak yaptıklarımızı, omuzladığımız yükü, gösterdiğimiz kolaylıkları bilir. Biz vatandaşımızı hiç yalnız bırakmadık. Kısa sürede ayağa kaldırdığımız 11 ilimizde de bu böyle olacak.” dedi.