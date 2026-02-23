Murat Kurum’dan Sındırgı Depremzedelerine Mesaj Verildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde geçen yıl meydana gelen depremler sonucunda başlatılan yeniden yapılanma sürecine dair bir paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, X platformunda paylaştığı videolu mesajda, depremzedelerin heyecanına ve devletin desteğine vurgu yaptı. Kurum, paylaşımına “Bir söz verdik, sözümüzü tutacağız.” ifadesini ekledi.

BALIKESİR’DE DEPREM TARİHİ

Geçtiğimiz yıl 10 Ağustos 2025 tarihinde Balıkesir’in Sındırgı ilçesini etkileyen 6.1 büyüklüğündeki deprem, 1 can kaybına, 29 yaralanmaya ve 16 binanın çökmesine neden olmuştu. Ardından 27 Ekim 2025’te aynı bölgede meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremle birlikte yüzlerce bina hasar almıştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremlerin sonucunda 729 bina ağır hasar görmüş veya yıkılmıştı. Sarsıntılar, İstanbul ve İzmir gibi çevre illerde de hissedilmişti.

YENİ YAPILARIN DURUMU

Depremin hemen sonrasında harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehirdeki gelişmelerle ilgili bilgi verdi. Bakan, deprem sonrası yıkılan evlerin yerlerine inşa edilen yeni ve modern, afete dayanıklı konutların detaylarını paylaştı. Afetzedeler de kentteki gelişmeleri ve duygularını aktardı.

AİLELER YENİ HAYATLARINA ADIM ATACAK

Duygularını dile getiren hak sahibi Leyla Çelikten, “Gerçekten devletimizin arkamızda olduğunu böyle yükselerek gördük. Örnek daire çok güzel olmuş. Yapılan konutları görünce, o bizim için ümit yani. Yeni bir yuva, yeni bir ev, yeni bir hayat. Yeni başlangıçlar.” sözleri ile duyduğu memnuniyeti belirtti. Diğer bir hak sahibi Cemal Gündoğan ise, “İnsanlar zor zamanında yukarı bakar. Kimse aşağı bakmaz. İnsanlar kime bakacak, kime el uzatacak? Devlet bir baba.” şeklinde düşüncelerini paylaştı. Fatma Kartal da, “Benim de olsa öyle bir güzel evim.” diyerek dua etti ve “Bizi de yuvamıza çabuk gönderecekler.” ifadelerini kullandı.

İNŞAAT ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR

Yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak, Bakan Kurum’un talimatıyla Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde toplam 531 bağımsız bölümün inşaatına başlanmış durumda. Bu projeler arasında 385 köy evi, 135 TOKİ konutu ve 11 iş yeri yer almakta. Aralık 2025 itibarıyla, TOKİ’nin 248 konutluk projesinde blokların büyük bir kısmı tamamlanırken, afet konutlarının kaba inşaatı da hızla devam ediyor.

GÜVENLİ KONUTLAR İÇİN HEDEF MAYIS 2026

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Sındırgı merkezdeki 100 konutun hak sahiplerine Mayıs 2026 itibarıyla teslim edileceği bildirildi. AFAD ve TOKİ’nin koordinasyonunda sürdürülen bu çalışmalar, depremzedelerin hızlı bir şekilde güvenli konutlarına ulaşmasını amaçlıyor. İnşaatlar, hava koşullarına rağmen planlandığı şekilde ilerlemeye devam ediyor.