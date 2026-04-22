Murat Övüç’e Başörtüsü Davasında 11 Ay Hapis Cezası

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’e başörtüsü takarak video çektiği gerekçesiyle açılan davada hüküm verildi. Övüç, “halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılama” suçundan 11 ay hapis cezası aldı.

HÜKMÜN AÇIKLANMASINA YER YOK

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Murat Övüç hakkında, başörtüsüyle çektiği video üzerine başlatılan davada kararını verdi. Duruşmaya Murat Övüç, avukatıyla birlikte katılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatı da mahkemede yer aldı. Bakanlık temsilcisi, daha önceki beyanlarını yineleyerek sanığın sert bir şekilde cezalandırılmasını talep etti. Övüç, savunmasında beraatini istedi.

DELİLLERİN YETERSİZLİĞİ VURGULANDI

Savcılık, duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, TCK 216/1 kapsamında açılan davada “kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlike” unsuruna dair yeterli delil bulunamadığını belirtti. Fakat bildirilen mütalaada, videodaki başörtüsünün İslam dininde bir dinî değer olarak kabul edildiğini, bu anlamda Övüç’ün bu değeri aşağılayıcı bir tutum sergilediğini ifade ederek, durumun TCK 216/3 kapsamında değerlendirilmesini istedi.

TAKİPÇİ SAYISI GÜNDEME GELDİ

Savcılık, sanığın sosyal medyadaki takipçi sayısının yüksek olduğunu göz önünde bulundurarak, paylaşımın ulaştığı kişi sayısını ve videonun kamuoyunda nasıl algılandığını gözlemleyerek Övüç’ün cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme sonuç olarak, Murat Övüç’e 11 ay hapis cezası verdi.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Övüç’ün sosyal medya platformunda başörtüsü takarak paylaştığı video üzerine bir soruşturma başlatılmıştı. Övüç, 20 Aralık 2025 tarihinde tutuklanmış ve 1 Nisan 2026 tarihinde serbest bırakılmıştı.