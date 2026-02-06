Murat Övüç Hakkında İddianame Hazırlandı

MURAT ÖVÜÇ HAKKINDA YENİ DURUM

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sanal medya platformlarındaki içerikleri incelemeye aldı. Yapılan araştırmada, bir sosyal medya hesabından paylaşılan video üzerinden soruşturma başlatıldığı belirlendi. Videoda, “Başörtüsü takan Murat Övünç, parmağındaki pırlanta yüzüğü adeta kameranın içine soktu” ifadeleri kullanıldığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve soruşturma başlattı. Övüç, ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlamasıyla tutuklandı.

MİZAH AMAÇLI İFADELER

Savunmasında, videoyu yaklaşık iki yıl önce İstanbul Havalimanı’nda uçakta yolculuk öncesinde çektiğini belirten Övüç, bazı takipçilerinin tesettürlü olması dolayısıyla mizah amaçlı bir içerik ürettiğini kaydetti. Instagram hesabında benzer içeriklerin yer aldığını ifade eden şüpheli, başörtülü kadınları ya da toplumun herhangi bir kesimini aşağılamak gibi bir niyeti olmadığını, videosunu yalnızca kendi hesabından paylaştığını, diğer platformlardaki paylaşımlarından haberdar olmadığını söyledi.

HAPİS CEZASI TALEBİ

İddianamede, İslam dininde başörtüsünün sadece bir sembol değil, aynı zamanda dini bir vecibe olduğu vurgulandı. Tesettürün, Allah’ın emrine uymak, mahremiyeti ve iffet ilkesini korumak amacı taşıdığı dile getirildi. Murat Övüç hakkında, ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından iddianame kabul edildi.