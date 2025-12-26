Murat Övüç Tekirdağ’a Nakledildi

murat-ovuc-tekirdag-a-nakledildi

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN SORUŞTURMA

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, başörtüsü takarak sosyal medyada video paylaşan Murat Övüç hakkında bir soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Övüç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sürecine tabi tutuldu.

TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından halkı kin ve tahrik suçlamasıyla tutuklanan Övüç, Metris Cezaevi’ne transfer edildi. Adli işlemleri tamamlanan sosyal medya fenomeni, cezaevine intikal ettirildi.

NAKLEDİLDİ

Murat Övüç, Tekirdağ ilinin Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi. Jandarma aracıyla gerçekleştirilen naklin ardından, Övüç gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim alındı.

