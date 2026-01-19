Murat Övüç’ün Avukatı Tahliye Talep Etti: Mahkeme Reddiyle Karşılaştı

Sosyal medya platformunda başörtüsü takarak bir video paylaşan Murat Övüç, tartışmalara yol açtı. Bu görüntülerin ardından, Övüç’ün Instagram hesabına erişim engeli getirildi. Paylaştığı video sonrasında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAHLİYE TALEBİ GÜNDEME GELDİ

Cezaevinde yaklaşık bir ay geçiren Övüç’ün avukatı, tahliyesi için başvuruda bulundu. Avukat, yaptığı açıklamada, “Müvekkil kadınlar matinesi düzenlemesiyle tanınan bir kişidir. Bu matineye binlerce kadın katılmakta ve bunların çoğu kapalı kadınlardan oluşmaktadır. Hiçbir şekilde tepkilere neden olacak bir davranışı yoktur. Yalnızca komiklik yapmakta ve halk tarafından sevilmektedir. İddia edilen suçla ilgili kamu davası açılması mümkün değildir. Açıldığı takdirde hüküm verilmesi de olası değildir” ifadelerini kullandı.

MAHKEME TUTUKLULUĞA DEVAM DEDİ

Ancak mahkeme, tahliye talebini geri çevirdi. Mahkeme, verdikleri kararda ‘şüphelinin üzerindeki suçlamanın niteliği ve mahiyeti’, ‘kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin mevcut olması’, ‘verilmesi beklenen cezanın veya güvenlik tedbirinin ölçülülüğü’, ‘eylemin işleniş şekli’, ‘tutuklama şartlarında şüpheli lehine bir değişiklik olmaması’ gibi nedenler sıralayarak tutukluluğun devamına hükmetti.