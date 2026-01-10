Muş’ta Kar Yağışı Ulaşımda Aksamalar Yarattı

Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Aksatıyor

Muş genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalar yaşanmasına neden oldu. Malazgirt’ten Muş’a seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsü, Korkut ilçesine bağlı Karakale köyü mevkiinde kayarak yoldan çıktı. Olayla ilgili yapılan ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

OTOBÜSTE YARALI YOK

Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları ilk kontrolde otobüste bulunan 20 yolcu ve sürücünün kazayı yara almadan atlattığını tespit etti. Yolcular, Muş Aktepe Karayolu Bakımevi’ne götürülürken, kazaya karışan otobüs, Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri ve çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

AMBULANS YOLDA KALDI

Öte yandan, Elçiler köyü yolunda bir hastayı almaya giden ambulans da yoğun kar nedeniyle yolda kara saplandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle ambulans kurtarılarak hastaya ulaşıldı ve güvenli bir şekilde hastanın sevki sağlandı.

KAR YAĞIŞI MAHSUR BIRAKTI

Kış koşullarının bir diğer etkili olduğu nokta ise Kulp kara yolu oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle bu güzergahta mahsur kalan 9 araç, ekiplerin çalışmalarıyla bulunduğu yerden çıkarılarak yollarına devam etmeleri sağlandı.

DİKKAT UYARISI

Yetkililer, bölgedeki kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve trafik ekiplerinin uyarılarını dikkate almaları konusunda uyarılarda bulundu.