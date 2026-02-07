Muş’ta Şebeke Suyunda Uygunsuzluk Tespit Edildi

Muş İl Sağlık Müdürlüğü, içme suyunda yapılan analizler sonucunda bazı parametrelerin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğunu bildirdi. Son günlerde sosyal medya ve basında çıkan iddialar üzerine bir inceleme başlatıldığı belirtildi.

NUMUNELER LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Yapılan açıklamada, Muş merkez içme suyu sisteminin çeşitli noktalarından alınan numunelerin yetkili laboratuvarlarda analiz edildiği kaydedildi. Elde edilen sonuçların Muş Belediyesi ile paylaşıldığı ve gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı ifade edildi.

KAYNAK TESPİTİ VE TEKNİK İYİLEŞTİRME TALEBİ

Uygunsuzluğun nedeninin belirlenmesi amacıyla bakım-onarım ve teknik iyileştirme işlemlerinin belediye tarafından hızla yürütülmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Müdürlük, izleme ve denetim faaliyetlerine devam edildiğini dile getirdi.

İÇMEYİN, YEMEK YAPMAYIN, DİŞİNİZİ BİLE FIRÇALAMAYIN

Müdürlük, vatandaşların sağlığını korumak adına, uygunsuzlukların giderilmesine ve analiz sonuçlarının normale dönmesine kadar şebeke suyunun içme, yemek hazırlığı ve ağızla temas gerektiren işlemler için kesinlikle kullanılmaması gerektiğini duyurdu. Zorunlu durumlarda, suyun en az 10 dakika kaynatıldıktan sonra kullanılması gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca, kaynatılmamış şebeke suyunun diş fırçalama gibi doğrudan ağızla temas eden işlemlerde kullanılmaması gerektiği uyarısı yapıldı.