Muş’tan Yurt Dışına Bal İhracatı Başladı

MİRZA PEKBAY’IN BAŞARILI ARICILIK SERÜVENİ

Muş’ta uzun yıllardır arıcılık yapan ve devletin sağladığı destekle işlerini büyüten Mirza Pekbay, bu yıl elde ettiği balın büyük bir kısmını birlikte çalıştığı firma aracılığıyla yurt dışına gönderiyor. Korkut ilçesinde 1988 yılında 26 kovanla arıcılığa başlayan 55 yaşındaki Pekbay, 2015 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Muş İl Koordinatörlüğüne proje sundu. Projenin destek alması sonrasında arı kovanı, bal süzme makinesi, karavan ve güneş paneli satın alan Pekbay, zaman içerisinde kovan sayısını 2 bine çıkardı. Muş’un zengin flora ile dolu yüksek rakımlı yaylalarında en kaliteli balı üretmek için savaşan Pekbay, bu yıl kovanlarından 60 ton bal hasadı aldı. Elde ettiği bu balın 50 tonunu beraber çalıştığı firma aracılığıyla yurt dışına, geriye kalan 10 tonunu ise yurt içi pazara sundu. Gelecek yıllarda kovan sayısını artırarak üretimini 150 tona çıkarmayı hedefliyor.

DEVLET DESTEĞİYLE BÜYÜMEKTE

Pekbay, AA muhabirine verdiği demeçte, 1988 yılından bu yana ailesiyle kentin yüksek rakımlı yaylalarında arıcılık yaptıklarını anlattı. Devletten aldığı destekle kovan sayısını artırdığını ve işletmesini geliştirdiğini belirtti. “Yıllardır katkısız bal üretiyoruz. En kaliteli balı elde etmek için çaba gösteriyoruz. Özel bir firmayla anlaşmamızı yaptık. Bundan sonraki süreçte de beraber çalışacağız. Bu firma aracılığıyla ürettiğimiz balı yurt dışına gönderiyoruz. 2 bin kovanımız var. Yıldan yıla kovan sayımız da değişiyor. Çam ve çiçek balı elde ediyoruz. Bu yıl 60 ton bal elde ettik. Bu balın 50 tonunu anlaştığımız firma aracılığıyla yurt dışına pazarlıyoruz. İlk defa Muş’tan yurt dışına bal gönderiliyor.” dedi. Devlet desteği ile 1500 kovan, karavan ve diğer malzemeleri aldığını ifade eden Pekbay, “Devlet desteği olmasaydı bu üretimi yapamaz, yurt dışına ürün gönderemezdik. Aldığımız destekle işletmemizi büyüttük. Hedefimiz kovan sayısını artırarak gelecek yıllarda 150 ton bal üretmek.” diye ekledi.

Pekbay’dan aldığı balı yurt dışına gönderen firmanın sorumlusu Adem Birdal ise şehirde üretilen balın çok kaliteli olduğuna dikkat çekti. Aldıkları bu balı başta Orta Doğu, Avrupa ve Balkan ülkeleri olmak üzere 20 ülkeye pazarladıklarını söyledi. Birdal, “Türkiye’de sözleşmeli aracılık yapan ilk firmalardan biriyiz. Muş’ta üreten lezzetli balı alarak bölgenin kalkınmasına da destek sağlıyoruz. Bu yıl Muş’ta sözleşmeli aracılık kapsamında 50 ton bal siparişimiz vardı. Bu siparişi teslim almaya geldik. Hepsi ihracata gidecek. Muş balını yurt dışına tanıtacağız. Aynı şekilde gelecek yıl da sözleşmeli aracılığımızı devam ettireceğiz.” ifadelerini kullandı.