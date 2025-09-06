Musa Demir Hayatını Kaybetti, Kardeşi Yaralı

SİLAHLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Erciş ilçesindeki Vanyolu Caddesi üzerinde, işlettikleri kafenin önünde oturan Musa Demir ile kardeşi Mehmet Demir, tabancalı bir saldırıya maruz kaldı. Saldırganlar, olay yerine bir araçla gelerek silahlı saldırıyı gerçekleştirdi ve ardından aynı araçla hızla olay yerinden uzaklaştı.

MUSA DEMİR HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırıda Musa Demir olay yerinde yaşamını yitirdi, kardeşi Mehmet Demir ise ağır yaralandı. Ağır yaralı olan Mehmet Demir, olay sonrası ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak Mehmet Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.