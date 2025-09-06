Gündem

Musa Demir Hayatını Kaybetti, Kardeşi Yaralı

musa-demir-hayatini-kaybetti-kardesi-yarali

SİLAHLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Erciş ilçesindeki Vanyolu Caddesi üzerinde, işlettikleri kafenin önünde oturan Musa Demir ile kardeşi Mehmet Demir, tabancalı bir saldırıya maruz kaldı. Saldırganlar, olay yerine bir araçla gelerek silahlı saldırıyı gerçekleştirdi ve ardından aynı araçla hızla olay yerinden uzaklaştı.

MUSA DEMİR HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırıda Musa Demir olay yerinde yaşamını yitirdi, kardeşi Mehmet Demir ise ağır yaralandı. Ağır yaralı olan Mehmet Demir, olay sonrası ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak Mehmet Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Flaş

Zastava 1100 15 Bin Euro’ya Satıldı

Karabük'te 44 yıl boyunca saklanan Fiat lisanslı Zastava 1100, 15 bin Euro'ya satılarak yeni sahibine geçti. Araç, bakım sonrası fuarlarda sergilenecek.
Gündem

Ankara’da Aksamalar Meydana Geldi

Ankara'da yaşanan sağanak ve dolu yağışı, halk ve sürücüler için zorlu anlar yaratarak cadde ve sokaklarda su taşkınlarına neden oldu. Bazı yollar adeta göle dönüştü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.