Müsavat Dervişoğlu’ndan Bahçeli’ye Sert Tepki Açıklamaları

İYİ PARTİ LİDERİ DERVİŞOĞLU NEVRUZ’U KUTLADI

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Ankara Kent Konseyi’nde gerçekleştirilen “Nevruz Bayramı Kutlama Programı” kapsamında açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin bazı şehirlerindeki Nevruz etkinliklerinde terör örgütü PKK aleyhine atılan sloganların hatırlatılması üzerine Dervişoğlu, Türk milliyetçilerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne meydan okuyan bu tür eylemlere asla göz yummayacağını belirtti. Dervişoğlu, Nevruz’un Türklerin tarih sahnesine adım attığı ve Ergenekon’dan kurtuluşu sembolize ettiğini ifade ederek, milletin birliği ve beraberliği için çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.

DERVİŞOĞLU TÜRK MİLLETİNİN GÜCÜNE DEĞİNDİ

Türk milletinin karşılaştığı zorlukları aşma kapasitesine sahip olduğunu dile getiren Dervişoğlu, “Türk milleti büyük bir millettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük ve yüce bir devlettir. Bu devletin bölgede diğer devletlerden farklı olduğunu belirten Dervişoğlu, bugün yaşanan olayların bu farkı gözler önüne serdiğini belirtti. Eğer günümüzde üniter bir devlet yapısına sahip olmasaydık, Suriye ve Irak’tan bir farkımız kalmayacaktı. Milli kimlik ve vatandaşlık tanımımız olmasaydı, parçalanmış bir yapıya sahip olacaktık,” şeklinde konuştu.

DERVİŞOĞLU, BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARINI DEĞERLENDİRDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “PKK’nın kurucu liderliği ile aramızda kırmızı bir hattın olduğu iddialarını ortaya atanların millet tarafından çizileceğine tanıklık edeceğiz. Zaman en büyük ilaçtır. Sabır en güçlü silahtır” şeklindeki ifadelerini de değerlendirdi. “Kırmızı hat olduğundan tereddüt etmiyorum,” diyen Dervişoğlu, bu hattın kimler tarafından oluşturulduğuna dair milletin endişe duyduğunu söyledi. Dervişoğlu, “Abdullah Öcalan, ‘umut hakkı’ ve yasal düzenleme talep ediyor, Devlet Bey bunları seslendiriyor,” ifadelerini kullanarak Abdullah Öcalan’a yönelik benzer taleplerin Bahçeli tarafından dile getirilmesini eleştirdi. “Yine, Devlet Bey’in Abdullah Öcalan’ın düşüncelerini merak ederken istihareye yattığını biliyorum. Böyle bir durum yok. İmralı’daki hain için emredildiği gibi hareket ediliyor. Devlet Bahçeli’nin, Meclis kürsüsünden yaptıkları gösteriyor ki, öncelikle kendi sorunlarıyla ilgilenmesi gerekiyor,” diyerek sözlerini tamamladı.

