Musk’tan Grok Tepkilerine Sansür İddiası Yanıtı

Musk, Grok’un cinsel içerikli görseller oluşturma yeteneğine yönelik artan eleştirilerin “sansür için bir mazeret” olduğunu savundu. Tepkilere platform üzerinden yaptığı bir paylaşımla yanıt veren Musk, “Sansür için her türlü bahaneyi arıyorlar.” şeklinde bir ifade kullandı.

GROK’A YÖNELİK TEPKİLER ARTIYOR

Avrupa Birliği (AB) ve Asya’nın bazı ülkelerindeki düzenleyici otoriteler, yapay zeka sohbet robotu Grok’un çocuklar da dahil olmak üzere cinsel içerikli görüntüler oluşturabilmesine dair endişelerini dile getirmişti. Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu, 3 Ocak tarihinde Grok’un müstehcen içerikler üretmek için kötüye kullanıldığı iddialarıyla ilgili olarak platformun yöneticilerini ifadeye çağıracağını ve bir soruşturma başlatacağını bildirmişti.

Musk, Grok’un illegal içerik üretimi için kullanılmasının, bu tür içeriklerin doğrudan yüklenmesi ile aynı etkiyi yaratacağına dikkat çekti. Grok’un bu özelliklerine yönelik gelen şikayetler üzerine platform yönetimi, 9 Ocak tarihinde sohbet botunun görsel üretim özelliğinin yalnızca abonelere sunulacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Yasa dışı içeriklere, çocuk cinsel istismarı materyalleri de dahil, karşı önlem alıyoruz, bu cinsel içerikleri kaldırıyor, hesapları kalıcı olarak askıya alıyor ve gerektiğinde yerel yönetimler ve kolluk kuvvetleriyle koordinasyon sağlıyoruz.” ifadelerine yer verildi.