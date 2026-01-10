Musk’tan Grok Tepkilerine Sansür İddiası Yanıtı

musk-tan-grok-tepkilerine-sansur-iddiasi-yaniti

Musk, Grok’un cinsel içerikli görseller oluşturma yeteneğine yönelik artan eleştirilerin “sansür için bir mazeret” olduğunu savundu. Tepkilere platform üzerinden yaptığı bir paylaşımla yanıt veren Musk, “Sansür için her türlü bahaneyi arıyorlar.” şeklinde bir ifade kullandı.

GROK’A YÖNELİK TEPKİLER ARTIYOR

Avrupa Birliği (AB) ve Asya’nın bazı ülkelerindeki düzenleyici otoriteler, yapay zeka sohbet robotu Grok’un çocuklar da dahil olmak üzere cinsel içerikli görüntüler oluşturabilmesine dair endişelerini dile getirmişti. Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu, 3 Ocak tarihinde Grok’un müstehcen içerikler üretmek için kötüye kullanıldığı iddialarıyla ilgili olarak platformun yöneticilerini ifadeye çağıracağını ve bir soruşturma başlatacağını bildirmişti.

Musk, Grok’un illegal içerik üretimi için kullanılmasının, bu tür içeriklerin doğrudan yüklenmesi ile aynı etkiyi yaratacağına dikkat çekti. Grok’un bu özelliklerine yönelik gelen şikayetler üzerine platform yönetimi, 9 Ocak tarihinde sohbet botunun görsel üretim özelliğinin yalnızca abonelere sunulacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Yasa dışı içeriklere, çocuk cinsel istismarı materyalleri de dahil, karşı önlem alıyoruz, bu cinsel içerikleri kaldırıyor, hesapları kalıcı olarak askıya alıyor ve gerektiğinde yerel yönetimler ve kolluk kuvvetleriyle koordinasyon sağlıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bartın’da Husumet Kavgasında 72 Yaşındaki Adam Vuruldu

Bartın'da iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. 72 yaşındaki H.Ö. av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanırken, Y.T. gözaltına alındı.
Gündem

Musk’tan Grok Tepkilerine Sansür Yanıtı

Elon Musk, sosyal medya platformu X'deki yapay zeka sohbet botu Grok'a gelen eleştirilerin sansür uygulamak için bir gerekçe olduğunu savundu.
Gündem

ABD’nin İran’a Yönelik Olası Askeri Seçenekleri Gündemde

ABD yönetimi, Başkan Trump'ın İran'a yönelik olası bir saldırının detayları üzerine ön görüşmeler gerçekleştirdiği iddia edildi. Hedef noktaların belirlenmesi üzerinde duruluyor.
Gündem

Nadir Superman Çizgi Romanı 15 Milyon Dolara Satıldı

ABD'de 1938 yapımı Superman çizgi romanının nadir bir kopyası, kimliği gizli kalan bir koleksiyoncuya 15 milyon dolara satıldı. Bu satış dikkatleri üzerine çekti.
Gündem

Fenerbahçe Süper Kupa Sevinci Yaşadı

Fenerbahçe, oynanan maç sonrasında düzenlenen bir törenle kupa ödülünü teslim aldı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.