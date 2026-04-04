Mustafa Bozbey Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırıldı

Bursa’da Yol Açan Soruşturmalarda Gelişmeler Yaşandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme”, “rüşvet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “imar kirliliğine neden olma” suçlamalarıyla dikkat çekiyor. Bu süreçte yeni bir gelişme meydana geldi.

Gözaltı süresinin ardından, adliyeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi, kızı ve kardeşleriyle birlikte toplam 57 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındı. İfadeleri alınan Mustafa Bozbey, kardeşi R. Bozbey ve diğer 51 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

MUSTAFA BOZBEY TUTUKLANDI

Sulh ceza hakimliğine yapılan sevk sonrası 56 şüpheliden Mustafa Bozbey’in de aralarında bulunduğu 23 kişi tutuklandı. Bunun yanı sıra, rüşvet, suç örgütü kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı aklama suçlamalarıyla 14 Ekim 2025’te tutuklanan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de aralarında bulunduğu yedi şüphelinin tutuklanması kararlaştırıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 30’a ulaştı.

EŞİ, KIZI VE KARDEŞİ SERBEST

Savcılığın talebi doğrultusunda Mustafa Bozbey’in eşi S. Bozbey, kızı S. Bozbey G. ve kardeşi E. Bozbey ile Z.E.D, M.A.D, E.D, C.P.Ç, Y.A, F.Ç, Y.I. ve S.G, adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, bu 11 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Ayrıca bir şüphelinin de ifadesinin ardından serbest bırakıldığı bilgisi alındı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

SORUŞTURMADAN AYRINTILAR

Soruşturma kapsamında Bursa 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerle ilişkili 7 şirkete kayyum atanmasına karar verdi. Bozbey’in Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, şüpheliler ile firmalar arasındaki para transferleri ve hesap uyumsuzluklarına dair iddialar dikkat çekiyor. Soruşturmada, eski Nilüfer Belediye başkanları Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem’in, bazı inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak maddi menfaat sağlamış olduğu iddia ediliyor. Buna göre, haksız kazancın toplamı 15 milyar 951 bin 309 TL olduğu kaydedildi.

Emniyet tarafından hazırlanan raporda, Bozbey’in Seres Gayrimenkul Yatırım AŞ’de satış elemanı ve danışman olarak çalıştığı, 2021 yılı sonlarında firmada SGK başlangıcının görüldüğü, ayrıca 2022 yılında mal ve hizmet satışlarında olağanüstü bir artış yaşandığı belirtiliyor. Bu raporda, Bozbey’in eşiyle firma arasında yoğun bir para transferi olduğu ifade ediliyor.

“HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI”

Raporda ayrıca, Mustafa Bozbey’in eşinin yöneticisi olduğu Fide Özel Eğitim AŞ’nin beyanname incelemelerinde 2017 yılından itibaren brüt satış toplamının 24 milyon 844 bin 589 lira olduğu, 2017’den itibaren toplamda 29 milyon 100 bin 960 lira zarar edildiği belirtilirken, 30 Temmuz 2025’e kadar firmaya 49 milyon 87 bin 135 lira para girişinin olduğu vurgulanıyor. Tüm satışların bankacılık sistemleri üzerinden gerçekleşmesi halinde firma hesaplarına brüt satışlar kadar para girebileceği, dolayısıyla brüt satışlarla hesaplarına giren paranın uyumsuz ve “hayatın olağan akışına” uygun olmadığı ifade edilerek durumun ciddiyeti ortaya konuyor.