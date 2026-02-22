Mustafa Destici’nin Laiklik Bildirisine Sert Eleştirisi

Aralarında gazeteci, sanatçı, yazar ve akademisyenlerin bulunduğu 168 kişinin imzaladığı “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı bildiri, siyasette yeni bir tartışma başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Doğru bildiğimizden asla ayrılmayacağız. Azgın güruhun hezeyanlarına, Ramazan’a gölge düşürmelerine eyvallah demeyeceğiz” ifadeleriyle bildiriyi eleştirirken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuyu yargıya taşımayı planladıklarını açıkladı.

LAİKLİK ÜZERİNE TARTIŞMALAR ARTAN BİR GÜNDEM

168 imzalı “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” bildirisi, Cumhurbaşkanının tepkisi, Milli Eğitim Bakanı Tekin’in yargıya başvurma duyurusu ve BBP lideri Destici’nin eleştirileriyle birlikte siyasette tartışmalara sebep oldu. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bildiriyi reddettiğini belirterek, geçmişte laiklik adı altında zulümler yaşandığını ifade etti ve Türkiye’nin Müslüman bir ülke olduğunu vurguladı.

DDESTİCİ’DEN İFTARDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

BBP lideri Mustafa Destici, Kızılcahamam-Çamlıdere Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın düzenlediği iftar programında dikkat çekici açıklamalar yaptı. Ankara İmam Hatip Lisesi mezunu olan Destici, Kızılcahamam’da uzun süre yaşadığını ve bu nedenle burada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Kızılcahamam’ın dostluk ve birlikteliğin sembolü olduğunu dile getirirken, Kızılcahamamlıların her daim vatana ve millete sahip çıktıklarını vurguladı.

BİLDİRİDE GEÇMİŞ TECRÜBELERİN YANITLARI

Destici, “Bu ülkede uzun yıllar, özellikle 28 Şubat döneminde laiklik adı altında dindarlara, Müslümanlara, vatanseverlere zulüm yapıldı” diyerek, geçmişte yaşananları ele aldı. Başörtüsü yasağının uygulandığı dönemleri hatırlatan Destici, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ramazan vesilesiyle okullara gönderdiği genelgenin ardından 168 kişinin bildiri yayımladığını belirtti.

REDDETTİĞİ VE KINADIĞI İFADESİ

Destici, “Bu bildiriyi reddediyor, kınıyor ve haykırıyorum; evet Türkiye Müslümandır, Türk milleti Müslümandır” ifade ederek, Türkiye’nin asla Talibanlaşmayacağını, Kübalaştırılması için asla müsaade etmeyeceklerini ekledi. “Biz gerici azınlık değiliz; biz bu memleketin ve bu milletin değerlerinin temsilcisiyiz” diyerek, temsilcisi olmaya devam edeceğini vurguladı.