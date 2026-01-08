Mustafa Destici Ve Gülben Ergen Arasındaki Gerilim Tırmanıyor

Mustafa Destici ile Gülben Ergen Arasındaki Gerginlik Tırmanıyor

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bir anaokulu açılışında Gülben Ergen’in tutumuna yönelik sert mesajlar iletti. Adıyaman’da gerçekleşen bu açılışta, halay çekerken başörtülü bir kadının elini kasıtlı olarak bıraktığı iddiaları gündeme gelen Gülben Ergen’e Destici’den sert bir yanıt geldi.

GÜLBEN ERGEN’E AĞIR İTHAM

Destici, “Bunlar bizden değil. Aslında ben şunu söylemek isterdim; daha fazla konuşmak istemiyorum ama adı geçen kişinin hayatı ortada. ‘HER TÜRLÜ AHLAKSIZLIĞI YAŞAMIŞ’ Daha doğrusu hayatsızlığı ortada. Her türlü ahlaksızlığı yaşamış hayatı boyunca. Aslında bizim bacılarımızın, analarımızın onun elini tutmaması, hatta onu halaya sokmaması gerekiyor.” şeklindeki ifadeleriyle Ergen’e ağır ithamlarda bulundu.

Gülben Ergen ise Destici’nin açıklamalarına karşılık, “Ben kin tutmuyorum, avukat tutuyorum.” demekle yetindi. İki isim arasında gerilimin daha da artacağı belirtiliyor.

DESTİCİ’DEN YENİ AÇIKLAMALAR

Türkiye Basın Federasyonu Anadolu Sohbetleri Programı’na konuk olan Destici, Gülben Ergen hakkında daha fazla açıklamada bulundu. Gazeteci Sinan Burhan’ın “Gülben Ergen sanatçı mı değil mi başkanım?” sorusuna ise, “NE OLDUĞU ORTADA” yanıtını verdi. Destici, Gülben Ergen’in sanatçı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.