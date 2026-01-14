Müstakil Konut Yapılarında Yeni Ruhsat Düzenlemeleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı müstakil konutlarda yapı ruhsatlarıyla ilgili önemli düzenlemelere gitti.

MÜSTAKİL KONUTLARDA OTOPARK DÜZENLEMESİ

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ndeki değişiklikle, yalnızca tek bağımsız bölümlü müstakil konutlar için geçerli olacak şekilde, 634 sayılı Kanun çerçevesinde muvafakat alınması gerekecek. Her bir müstakil konut için aynı uygulama geçerli olacak ve bu uygulamalarda can güvenliği tedbirleri öncelikli olarak dikkate alınacak. Ayrıca fen ve sanat kurallarına uygun olarak hareket edilmesi, taşıyıcı sisteme zarar verilmemesi, yangın önlemlerinin alınması ve parsel sınırlarının ihlal edilmemesi şartıyla, otopark Yönetmeliği kapsamında bağımsız bölüm için ayrılması gereken otopark sayısıyla sınırlı olmak üzere, en az iki yanı açık ve iç yüksekliği 3 metreyi aşmayan, bahçe mesafeleri içinde yapılabilen, yangına dayanıklı malzemeden üretilmiş basit garaj örtüleri için ruhsat alınmayacak.

RUHSATSIZ RÜZGARLIK HOLÜ İMKANI

Yönetmelikteki bir diğer değişiklikle, müstakil konutların giriş kapıları önünde, alanı 7 metrekareyi ve iç yüksekliği 3 metreyi geçmeyecek şekilde dış mekana açılan dökülür takılır nitelikte malzemeden rüzgarlık holü yapılması da ruhsata tabi olmayacak. Bu tür alanlar genellikle kış bahçesi gibi kullanılabilecek.

YANGIN MERDİVENİ İÇİN GEREKEN DÜZENLEMELER

Mevzuat değişiklikleri veya herhangi bir yapının yükseklik, kat veya alan artışları gibi durumlar halinde yangın merdiveni yapılması zorunlu hale gelen mevcut yapılar için ilave veya tadilat ruhsatı talepleri kabul edilecek. Ancak bina içinde tadilat ile yangın merdiveni tesis edilememesi durumunda, parsel sınırına en az 1.50 metre mesafe bırakılmak koşuluyla yan ve arka bahçe mesafeleri içinde, ayrıca parsel sınırına en az 3 metre mesafe bırakılarak ön bahçe mesafeleri içinde yangın merdiveni inşa edilebilecek. Bu düzenlemeler, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in koşullarına uygun şekilde gerçekleştirilecektir.