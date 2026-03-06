Muzaffer Yıldırım’ın Şirketlerine TMSF Kayyum Atandı

İstanbul’daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sonucu, Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın 6 şirketine kayyum ataması gerçekleştirildi.

KAYYUM ATAMASI YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan duyuruda, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Muzaffer Yıldırım hakkında yürütülen “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçuna dair soruşturmanın devam ettiği bilgisi verildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yıldırım’ın ortağı olduğu ve suç gelirlerinin aklanması amacıyla kullanıldığı değerlendirilen 6 firma ile ilgili olarak Sulh Ceza Hakimliği tarafından TMSF’nin kayyum olarak atanmasına dair karar alındığı açıklamalar arasında yer aldı. Ayrıca, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.