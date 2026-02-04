Müzakere Masası Umman’da Kurulacak: Rubıo Hazırlık Yapıyor

Washington ve Tahran arasında cuma günü müzakere masası kurulacak. İranlı bir yetkili, görüşmelerin Washington yönetimiyle Umman’da gerçekleşmesi kararlaştırıldığını belirtti. Bunun nedeni ise Tahran’ın bu müzakereleri, daha önce yine Umman’da gerçekleştirilen nükleer görüşmelerin devamı olarak görmesi.

YERİ NETLEŞTİRMEK İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Son açıklama ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’dan geldi. Rubio, İran’la görüşmelerin nerede yapılacağı konusunda hala çalıştıklarını ifade ederek, “Eğer İranlılar Cuma günü görüşmek isterse biz hazırız” şeklinde konuştu. Ayrıca müzakerelerin anlamlı sonuçlar verebilmesi için balistik füzeler meselesinin de görüşmelere dahil edilmesi gerektiğini dile getirdi.

TALEPLER ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

Amerika Birleşik Devletleri’nin talepleri arasında, İran’daki zenginleştirilmiş uranyumun tamamen ülke dışına çıkarılması yer alıyor. Ayrıca, balistik füze programının sınırlandırılması ve bölgedeki İran destekli güçlere sağlanan kaynakların sonlanması da önemli talepler arasında. İranlı bir yetkili, müzakerelerin kapsamını daraltma isteğinde olduklarını, bölge ülkeleri olmadan sadece Washington yönetimi ile ikili bir müzakere masası kurmak istediklerini belirtti. Tahran’ın diğer bir talebi ise, nükleer program dışında farklı konuların ele alınmaması.

İKİ TARAFTAN DA ÖNEMLİ İSİMLER MASADA

Müzake-relerde, Amerikan tarafını temsil edecek isimlerin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Trump’ın damadı Jared Kushner olması bekleniyor. İran tarafından ise Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve yanındaki heyet katılacak.

MÜZAKERELERDEN ÖNCEKİ GERİLİM

Müzakere masası kurulmadan önce gerilim, İran kıyılarına 800 kilometre uzaklıkta yükseldi. Amerikan Merkez Komutanlığı, USS Abraham Lincoln Gemisi’nden kalkan bir F-35 savaş jetinin İran dronunu düşürdüğünü duyurdu. İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars ise Şehit-139 tipi dronun başarıyla görevini yerine getirdiğini bildirdi. Ayrıca, Amerikan bayraklı bir ticari geminin İran Devrim Muhafızları tarafından tehdit edildiği ifade edildi. Centcom’a göre, gemiye motorunu kapatması emri verildi ancak gemi rotasına hızla devam etti. Bölgedeki Amerikan savaş gemilerinden biri, ticari gemiye güvenli bir noktaya kadar eşlik etti.