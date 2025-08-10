Naci Görür: Daha Büyük Deprem Olmaz

DEPREMİN DETAYLARI VE ETKİLERİ

Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir’deki Sındırgı’da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme dair yaptığı açıklamada, “Şimdi Alakır-Sındırgı/Balıkesir’de 6,1 deprem oldu. Deprem Simav Fay Zonu, Sındırgı Segmanı üzerinde. Sağ yönlü, yanal bir fay niteliğinde. Küçük deprem değil, hasar olabilir. Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun. Sındırgı ve çevresinden yıkım haberleri geliyor. Sanıldığı kadar hasarsız atlatılmayacak. İnşallah fazla zaiyat olmaz. Unutmayın, tek çözüm deprem dirençli kentler. Artçılar devam ediyor.” dedi.

ARTÇI DEPREMLER HAKKINDA UYARILAR

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Sındırgı’daki depremin ardından “Artçı depremler 5 büyüklüğüne ulaşacağından halkın resmi kurum ve kuruluşların bilgisi dahilinde hareket etmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Sözbilir, depremi, “Simav fayının batı segmenti üzerinde bir deprem, bu depreme dair 5 büyüklüğüne varan artçılar olabilir. Bu kesimde 6,1 büyüklüğü, Batı Anadolu için can ve mal kaybı anlamında eşik değerde olan bir deprem. Köylerdeki yapılarda hasar gelişmiş olabilir. Bu yüzden halkın hasar almış binalara girmemesinde yarar var” şeklinde değerlendirdi.

HALKTAKİ PANİK VE GÖZLEMLER

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde olan 6,1 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi. Deprem sonrasında vatandaşlar panik halinde sokaklara çıktı. CNN Türk’e konuşan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, depremle ilgili olarak “Bundan daha büyük deprem olabilir ancak çok güçlü değil” uyarısında bulundu. Pampal, depremin beklenen bir olay olduğunu belirterek, “Son aylarda Sındırgı civarında 4-5 büyüklüğünde depremler meydana geliyordu.” dedi.

FAYLAR VE DEPRESYONDAN KAYNAKLANAN RİSK

“Bu fay zonu, Batı Anadolu’dan İç Anadolu’ya doğru devam ediyor. Simav Fayı, Afyon–Akşehir–Gıraverdi üzerinden ilerleyerek Konya–Karaman yönüne uzanan ciddi bir zonun parçasıdır.” diyen Pampal, bölgede hem doğrultu atımlı hem de normal karakterli faylar bulunduğunu söyledi. Pampal, ayrıca “6.1 büyüklüğü, bölge şartları dikkate alındığında yıkıcı etkiye sahiptir. İlgili kurumlar hızla bölgede çalışmaya başlamıştır. Vatandaşlarımızın uyarıları dikkate almasında büyük fayda vardır.” ifadesini kullandı.

DEPRESYONUN DERİNLİĞİ VE HASAR POTANSİYELİ

Prof. Dr. Pampal, “Deprem 11 kilometre derinlikte gerçekleşti. Bu da onun sığ bir deprem olduğunu gösterir. Sığ depremler yüzeye daha yakın olduğu için daha fazla hasara yol açabilir.” dedi. Pampal, Batı Anadolu’nun İç Anadolu’ya doğru uzanan faylarının Türkiye’nin deprem riskinin en yüksek olduğu bölge olduğunu vurgulayarak, “En çok ve en sık deprem üreten bölge.” şeklinde konuştu.

BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

Pampal, “Haberci demek doğru değil. 7 civarında deprem üretme potansiyeli olan faylar, 7.2’lik deprem var ancak daha büyükleri yok.” diyerek, “Ana şok olarak değerlendirmek daha doğru, bundan sonra artçılar küçülerek günler ve aylar içinde devam edebilir.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, “Bu depremden önce 3 civarında olan deprem öncü sayılır. Orta büyüklükte deprem denilebilir ama ülkemiz şartlarında hasar yapıcı deprem grubuna girer.” ifadelerini kullandı.