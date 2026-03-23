Nadir 1943 Lincoln Sentinin Koleksiyon Değeri Artıyor

1943 TARİHLİ BRONZ LINCOLN SENTİ İLGİ ÇEKİYOR

Stack’s Bowers Galleries tarafından açıklanan bilgilere göre, 1943 yılına ait nadir bronz Lincoln senti koleksiyoncuların dikkatini çekiyor. San Francisco Darphanesi’nde basılan bu özel para, tespit edilen sadece yedi örnekten biri olma özelliğini taşıyor. PCGS tarafından “AU-55” derecelendirmesi yapılan ve “Altın CAC” sertifikasını taşıyan bu parça, koleksiyoncular arasında yüksek bir değer arz ediyor.

NADİRLİĞİN ARKASINDAKİ ÜRETİM HATASI

Söz konusu nadirliğin nedeni, savaş dönemi boyunca oluşan bir üretim hatası olarak belirleniyor. II. Dünya Savaşı sırasında bakırın mühimmat üretiminde yoğun kullanılması sebebiyle ABD Darphanesi, sent üretiminde çinko kaplı çeliği tercih etti. Ancak, bronz kalıplara geçiş aşamasında az sayıda 1943 tarihli paranın yanlışlıkla bronz plakalar üzerine basıldığı anlaşıldı. Bu hata, yıllar içinde bu madeni parayı koleksiyon tarihinin en ilgi çekici parçalarından biri haline getirmiştir.

“HAZİNE AVINA” DÖNÜŞEN PARALAR

Üretim sürecindeki karışıklık yüzünden nadir olarak ortaya çıkan bu madeni paralar, koleksiyon dünyasında adeta bir “hazine avı”na dönüşmüş durumda. Philadelphia’da 17, San Francisco’da 7 ve Denver’da yalnızca 1 adet bulunduğu bilinen bu hatalı basımlar, Amerikan sanayi tarihinin en değerli üretim hataları arasında kabul ediliyor.