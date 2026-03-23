Savaşın 24’üncü Gününde Trump’ın Planları Açıklandı

SAVAŞTA 24. GÜNDE İLGİNÇ AÇIKLAMALAR

Orta Doğu’daki çatışmaların 24. gününde, İsrail cephesinden çarpıcı bir bilgi geldi. İddialara göre, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran’a yönelik saldırıların 9 Nisan’da sona ermesini hedefliyor. Bir İsrailli yetkilinin Yedioth Ahronot’a yaptığı açıklamalara göre, Trump, İran ile gerçekleştirdikleri “Orta Doğu’daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler” sonucunda yaklaşık 21 gün içinde saldırıları durdurmayı amaçlıyor.

PAKİSTAN’DA GÖRÜŞMELER BEKLENİYOR

İran ile ABD’nin bu hafta Pakistan’da görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Yetkili, Washington yönetiminin İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile temas halinde olduğunu öne sürdü. Ayrıca, ABD’nin bu süreç hakkında Tel Aviv’i bilgilendirmediği de belirtiliyor.

TRUMP, İRAN İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ DUYURDU

Trump, İran’ın da ABD ile anlaşma yapma isteğini dile getirirken, bu gün içerisinde İran tarafıyla telefon görüşmesi yapabileceğini ifade etti. İran’daki bazı kişilerle “çok makul ve sağlam” görüşmeler yaptıklarını belirten Trump, “(İran’la) Hiçbir şeyi garanti etmeyen bir anlaşma yapma ihtimalimizin oldukça yüksek.” dedi. Ayrıca, İran ile “Orta Doğu’daki düşmanlıkları çözmek için” son iki gündür verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi. Trump, İran enerji santralleri ve enerji altyapısına yönelik askeri saldırıların beş günlüğüne ertelendiğini de duyurdu.

İRAN’DAN CEVAP GELDİ

Trump’ın, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içerisinde açmaması durumunda elektrik santrallerini hedef alacakları yönündeki tehdidinin ardından İran, herhangi bir saldırının bölgedeki enerji santrallerini vuracağına dair misilleme yapacağını açıkladı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Trump’ın müzakerelere dair beyanlarını yalanlayarak, ABD ile herhangi bir görüşme yapılmadığını ve bu tür haberlerin sahte olduğunu ifade etti. Bekayi ise, ABD ile aracılar vasıtasıyla mesaj alışverişinin olduğunu, ancak müzakere gerçekleştirilmediğini belirtti.