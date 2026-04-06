Narin Güran Cinayeti Davası Yeniden Görülmeye Başlandı

YARGITAY’DAN YENİ TASDİK

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin, Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine dair “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kararı, “eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım” kapsamında yeniden incelenmek amacıyla bozmasının ardından tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar, bir kez daha hakim karşısına çıkıyor.

NARİN’İN CANSIZ BEDENİNİ GİZLEDİĞİ İTİRAF EDİLDİ

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde, Bahtiyar’ın Narin Güran’ın cansız bedenini Eğartutmaz Deresi’nde sakladığını itiraf edip yeniden yargılandığı duruşma başladı. Duruşmaya, sanık Bahtiyar’ın avukatları ve Güran ailesi de katıldı.

GÜRAN AİLESİ DURUŞMANIN ORTASINDA DIŞARI ÇIKARILDI

Duruşmada, Nevzat Bahtiyar’ın ifadesine başvuruldu. Mahkeme başkanının “Bozma kararına itirazın var mı?” sorusuna Bahtiyar, “Yok” yanıtını verdi. Olay gününü hatırlatan Bahtiyar, “O gün işteydim. Sabah 06.30’da evime gittim ve sonrasında eve döndüm. Saat 15.00 civarıydı. Salim Güran’ı aradım, ‘Tamam, su için yetkilileri arayacağım’ dedi. Beni çağırınca yukarıya çıkıp Arif’in evine doğru ilerledim. Evin girişinde Narin’in cesedini gördüm.” şeklinde konuştu.

SİLAHLA TEHDİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Bahtiyar, “Salim bana, ‘Cesedi götüreceksin’ dedi. Reddettim ama silah çekip beni ve oğlumu tehdit etti. ‘Önce oğlunu öldürürüm, sonra seni’ dedi. Mecbur kaldım, cesedi battaniyeye sardık.” dedi. Düşüncesi üzerinde etkili olan Salim’in tehditlerini yineleyerek, “Şayet Salim’in dediklerini yapsaydım, ceset açığa çıkmazdı.” şeklinde ekledi.

SALONDAN YANKILAR YÜKSELDİ

Bu ifadelerin ardından, Arif Güran ve ailesi, Bahtiyar’a tepkilerini gösterdi. Gerilimin artması üzerine mahkeme başkanı, ailenin duruşma salonundan çıkarılmasını talep etti. Salondan çıkarılan aile bireyleri, Bahtiyar’a “Pedofili katil” diyerek tepki gösterdi.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Mahkeme başkanı, katılanların taleplerinin red edilmesinin ardından duruşmaya iki saatlik ara verilmesine karar verdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Aranın ardından savcının mütalaasında, Nevzat Bahtiyar’ın “İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşma, 16 Nisan 09.00’a ertelendi ve Bahtiyar’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

CEZA ONANMIŞTI

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki olaya ilişkin olarak, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran, “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçunun yanı sıra, Nevzat Bahtiyar’a 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, anne ve iki yakınının cezasını onaylayarak, Bahtiyar’ın cezasını “eylemin nitelikli kasten öldürme suçuna yardım” çerçevesinde bozmuştu.

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN İTİRAZ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayet davasında sanıklara verilen cezaları onaylama talebinde bulunmuştu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Bahtiyar hakkında verilen cezayı bozmasının ardından, dosyayı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine iletmişti.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024’te kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeninin 8 Eylül 2024’te Eğertutmaz Deresi’nde bulunması, kamuoyunu derinden etkilemişti.