“Narin Güran Cinayeti Davasında Gelişmeler: HTS Kayıtları İncelendi”

OLAYIN DETAYLARI VE DAVANIN İLK DURUŞMASI

Diyarbakır Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19. gününde dere yatağında çuval içinde ve taşlarla kapatılarak gizlenmiş halde bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili davanın ilk duruşması 7 Kasım’da 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşecek. Soruşturma sürecinde tutuklu 12 şüpheliden 4’ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Narin’e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi dere yatağına taşıdığını kabul eden komşu Nevzat Bahtiyar’ın adları geçiyor. Savcılık, bu dört kişi için “İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediyor.

HTS KAYITLARI VE BİLİRKİŞİ RAPORU

İddianamede, şüphelilerin HTS ve baz istasyonu kayıtlarının detaylı incelemesi sonucunda jandarma tarafından hazırlanan analiz raporuna da yer verilmiş. Raporda, olaya dair yapılan ölçümlerin detaylarına ulaşıldığı ifade ediliyor. Şüphelilere ait HTS kayıtları, 21 Ağustos saat 15.13 ile 15.20 arasında olayın gerçekleştiğini gösteriyor. Bu süre zarfında, Salim Güran, Enes Güran, Yüksel Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın konumlarının belirlenip incelendiği belirtiliyor. Tavşantepe Mahallesi’nde jandarma tarafından gerçekleştirilen HTS incelemesi, bazı baz istasyonlarının analizine dayandırıldı.

ŞÜPHELİLERİN HAREKETLERİ

Raporda, şüpheli Salim Güran’ın 21 Ağustos’ta saat 14.52’de ikametinden çıktığı, 15.19’a kadar Arif Güran’ın ikameti çevresinde bulunduğu ve sonunda 15.20 sıralarında evin arka tarafına geçtiği görülüyor. Nevzat Bahtiyar’ın, 21 Ağustos saat 15.08’de Salim Güran ile telefon görüşmesi gerçekleştirdikten sonra ikametinden ayrıldığı ve olay anında Arif Güran’ın evinin yakınlarında olduğu kaydediliyor. Ayrıca, Enes Güran’ın da 21 Ağustos’la ilgili hareketlerinin detayları incelendiğinde, kendi ikametindeyken Salim Güran’ın evine geçtiği anlaşılıyor.

RAPORUN GENEL DEĞERLENDİRMESİ

Raporun değerlendirilmelerinde, Yüksel Güran’ın o gün ikametinde olduğu ve dışarı çıkmadığı, Salim Güran’ın hareketlerinin nevzatla uyumlu olduğu, Enes Güran’ın ise belirlenen sürede kendi ikametindeki hareketleri kaydedildiği açıkça ifade ediliyor. Aynı zamanda, şüpheli Nevzat Bahtiyar’ın da olay günü belirlenen saatlerde Narin Güran’ın cansız bedeni bulunan yerin yakınlarında bulunduğu aktarılıyor. Tüm bu veriler, mahkeme sürecinin ilerleyişine önemli katkı sağlıyor.