Narin Güran Cinayeti Davasında Yeni Gelişmeler

DAVAYA İLİŞKİN İLK DURUŞMA TARİHİ BELİRLENDİ

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos tarihinde kaybolmasının ardından, 19 gün süren arama çalışmalarında dere yatağında bir çuval içinde ve üstü taşlarla kapatılmış olarak bulunan Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması 7 Kasım tarihinde, 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek.

TUTUKLU ŞÜPHELİLER VE İDDİANAME DETAYLARI

Soruşturma kapsamında, tutuklu 12 şüpheliden 4’ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Narin Güran’a ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın gözaltına alındığı ifade ediliyor. Ayrıca, cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar’ın, olay anında aynı evde bulunduğu, HTS ve baz istasyonu kayıtlarıyla tespit edildiği belirtildi. ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçlamasıyla bu şüphelilere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

BİLGİLERİN TESPİTİ VE ANALİZİ

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin alınan HTS ve baz kayıtları üzerine jandarma personeli tarafından hazırlanan bir analiz raporuna yer verildiği vurgulanıyor. Alınan HTS kayıtlarının baz istasyonlarından yararlanarak, yer tespitinin yapılabilmesi amacıyla bilirkişi görevlendirmesi yapıldığı, bu bilirkişinin olay yeri olan Tavşantepe Mahallesi’ne gelerek jandarma ile ölçüm yaptığı ve servis sağlayan ana ve ara bazların belirlendiği bildiriliyor. Yapılan ölçmeler sonucunda oluşturulan bilirkişi raporu da dosyaya eklendi.