Narin Güran Cinayetinde Duruşma Tarihi Belirlendi

DAVANIN İLK DURUŞMASI TARİHİ BELİRLENDİ

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yer alan kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 19’uncu gününde, dere yatağında bir çuvalın içinde, taşlarla kapatılmış ve çalılıklarla gizlenmiş halde bulundu. Bu cinayetle ilgili davanın ilk duruşması 7 Kasım’da 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Soruşturma kapsamında, tutuklu 12 şüpheliden 4’ü hakkında hazırlanan iddianamede amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın Narin’e ait DNA ve kıl örneklerinin bulunduğu araçla gözaltına alındığı bildirilmekte. Ayrıca cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar’ın, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında aynı evde olduğu belirtilmekte. Şüpheliler, ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.

HTS KAYITLARI ÜZERİNDE DETAYLI İNCELEME YAPILDI

İddianamede, şüphelilerin HTS ve baz kayıtlarının titiz bir şekilde incelendiği ve bir jandarma personeli tarafından analiz raporu hazırlandığı vurgulanmakta. HTS kayıtlarının baz istasyonlarından yararlanarak tam yer tespitinin yapılabilmesi için bilirkişinin olay yeri olan Tavşantepe Mahallesi’ne geldiği, jandarma ile birlikte ölçüm yaparak ana ve ara bazların belirlendiği kaydediliyor. Bilirkişi raporuna göre, olayın gerçekleştiği tarih 21 Ağustos olarak, saat 15.13 ile 15.20 arası belirlenmiş. Şüphelilerin hareketleri detaylı bir şekilde sıralanmış.

ŞÜPHELİLERİN HAREKETLERİ DAKİKA DAKİKA KAYDEDİLDİ

GSM hatlarıyla yapılan görüşmelerde yoğun sinyalin bulunduğu yerlerden sinyal alınırken, yer değişikliklerinde başka baz istasyonlarının kapsama alanına geçildiği bildirilmiş. Tavşantepe Mahallesi’nde yapılan çalışma sırasında 1 GSM operatörünün çekim gücünün yeterli olduğu, telefonların kesintiye uğramadan çalışmalarını sürdürdüğü ifade ediliyor. Rapor, şüphelilerin dakika dakika hareketlerine de yer vermekte. Örneğin, Salim Güran’ın saatte 14.52’de ikametinden çıktığı ve 15.19’a kadar Arif Güran’ın ikameti çevresinde bulunduğu bildirilmekte. Enes Güran’ın da benzer şekilde ikametinde bulunduğu saatler detaylandırılmakta.

RAPORUN DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Rapordaki genel değerlendirme kısmında, Yüksel Güran’ın 21.08.2024’te ikametinde olduğu ve dışarıda herhangi bir yerde bulunmadığı, Salim Güran’ın Arif Güran’ın evine kadar gittiği ve Nevzat Bahtiyar ile birlikte oldukları yönünde güçlü kanaatler yer almakta. Ayrıca, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın telefon hareketleri arasındaki uyum, şüpheli faaliyetlerin olabileceğini düşündürmekte. Bu değerlendirmeler, cinayet soruşturmasının detaylarını ve şüphelilerin olaya karışma ihtimalini ortaya koymakta.