Narin Güran Cinayetinde Sanıklar Tahliye Edildi

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7’nci Ceza Dairesi, Narin Güran cinayetiyle alakalı olarak “suçluyu kayırma” suçundan yargılanan 15 sanığın mahkumiyet hükümlerini iptal etti. İstinaf kararında, tutuklu sanıkların cezaevinde kaldıkları sürenin verilen cezalara yaklaşmasının infaza dönüşme riski taşıdığı tespit edilerek, bu sanıkların tahliyesine hükmedildi ve böylece dosyada tutuklu sanık kalmadı.

CİNAYET DOSYASI BAĞIMSIZ YARGILANIYOR

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan ve arama faaliyetlerinin 19’uncu gününde dere yatağında çuvalın içinde, üzeri taşlarla kapatılmış halde cesedi bulunan Narin Güran’ın ölümüyle ilgili ana dava, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. Bu dosya kapsamında, amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve cesedi dere yatağına taşıdığı itirafında bulunan komşu Nevzat Bahtiyar hakkında ağır ceza istenmekte.

ANA DOSYA YARGITAY AŞAMASINDA

Ana davada verilen hükümlerin ardından dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onayladı. Ancak Nevzat Bahtiyar için eylemin “kasten öldürmeye yardım” olarak yeniden değerlendirilmesi gerektiği vurgulanarak, karar bozuldu ve dosya yeniden Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

SUÇLUYU KAYIRMA DOSYASINDA 15 SANIK

Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu 15 kişi hakkında “suçluyu kayırma” suçuyla ilgili iki ayrı iddianame hazırlandı. Bu dosyalar, Diyarbakır 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi ve Diyarbakır 2’nci Çocuk Mahkemesi’nde birleştirilerek karara bağlandı. Yerel mahkeme, bazı sanıklar hakkında 3 yıl ile 3 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları vererek bazı sanıkların tutukluluklarının devamına, bazılarına ise tahliye kararı vermişti.

İSTİNAF: BEKLETİCİ MESELE TANIMI

İstinaf incelemesi yapan Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7’nci Ceza Dairesi, “suçluyu kayırma” suçunun oluşup oluşmadığının, Narin Güran cinayetine ilişkin ana davanın neticesine bağlı olduğunu kaydetti. Ana dosyanın Yargıtay aşamasında olduğundan, iki dava arasında bir bekletici mesele olduğu belirtildi.

TAHLİYE KARARI: TUTUKLU SANIK KALMADI

İstinaf kararında, tutuklu sanıkların cezaevinde kaldıkları sürenin hükmedilen cezalara yaklaşması sebebiyle infaza dönüşme riski olduğu vurgulandı. Bu sebeple B.G., F.G. ve M.G.’nin yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi ve bu gelişmeyle birlikte “suçluyu kayırma” dosyasında tutuklu sanık kalmadı.

YENİDEN YARGILAMA SÜRECİ BAŞLADI

Bölge Adliye Mahkemesi’nin bozma kararının ardından 15 sanığın yeniden yargılanmasına Diyarbakır 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmaya bazı sanıklar ve avukatları katılım sağladı. Dosyada katılımcı olarak yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UCİM’in istinaf başvuruları ise reddedildi.

BİRLEŞTİRME TALEBİ DEĞERLENDİRİLECEK

Mahkeme, “suçluyu kayırma” dosyasının ana dava ile birleştirilip birleştirilmeyeceği hususunu Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nden danışma kararı aldı. Duruşmanın, bu konunun değerlendirilmesi için 11 Haziran’a ertelendiği açıklandı.