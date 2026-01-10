NASA’dan Tarihi Adım: İlk Tıbbi Tahliye Planı Devrede

nasa-dan-tarihi-adim-ilk-tibbi-tahliye-plani-devrede

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) ilk tıbbi tahliye işlemine hazırlanıyor. Ajans yetkilileri, bir astronotta yerçekimsiz ortamda tedavi imkanı olmayan ciddi sağlık sorununun tespit edilmesi üzerine Crew-11 ekibinin, daha önce planlanmış tarihten aylar önce dünyaya dönmesi gerektiğini açıkladı. Bu dönüş için yıllar önce hazırlanmış olan acil durum planının devreye gireceği belirtildi.

PLAN NASIL HAYATA GEÇİRİLECEK?

Yetkililere göre, ISS görevleri sırasında daha önce uygulanmamış olan bu plana göre astronotlar kapsülün içine girerek kapakları kapatacak, ardından istasyondan ayrılacak ve kontrollü bir biçimde Dünya atmosferine yeniden giriş yapacak. Paraşüt desteğiyle inişin, Kaliforniya açıklarında Pasifik Okyanusu’na yapılması öngörülüyor. Kapsül denize indikten sonra, tıbbi personelin bulunduğu bir kurtarma gemisi astronotları alacak. İlk sağlık kontrolleri deniz ortamında gerçekleştirilecek ve sonrasında ekip helikopter ve jet ile Johnson Space Center’a aktarılacak.

ASTRONOTUN TAHLİYE KARARI NASIL ALINDI?

Tahliye kararı, Crew-11 ekibinde yer alan bir astronotun yaşadığı ve mikro yerçekiminde yeterli tedavi olanağı bulamayan sağlık sorunu sebebiyle, NASA doktorlarının erken dönüş tavsiyesinde bulunmasının ardından verildi. Ajans, tıbbi gizlilik nedeniyle astronotun kimliğini ile rahatsızlığının detaylarını açıklamaktan kaçındı.

NASA TARİHİNDEKİ İLK TIBBİ TAHLİYE

NASA Yöneticisi Jared Isaacman, perşembe günü yaptığı açıklamada bu durumu “ciddi bir tıbbi durum” olarak değerlendirdi ve bu nedenle ISS tarihindeki ilk tıbbi tahliyenin zorunlu hale geldiğini kaydetti. Isaacman, iniş koşullarının netleştirilmesi ile beraber 48 saat içerisinde güncellenmiş dönüş takviminin paylaşılacağını belirtti. NASA’nın Baş Tıbbi Sorumlusu Dr. James Polk ise astronotun hayati tehlikesinin bulunmadığını, dönüş tamamlanana dek ekip arkadaşları tarafından gözetim altında tutulduğunu ifade etti.

PLAN BUGÜNE KADAR HİÇ UYGULANMADI

Tahliye işlemi, NASA’nın Spaceflight Human-System Standard düzenlemeleri çerçevesinde, istasyondaki tıbbi imkânların yetersiz kaldığı durumlarda gerçekleştirilen acil dönüş prosedürlerine dayanmaktadır. İstatistiksel modeller, böyle bir olayın yaklaşık üç yılda bir yaşanmasını beklese de, plan bugüne dek hiç hayata geçirilmemiştir.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Gazze’deki Bebek Ölümleri Artıyor: Soğuk Hava Etkili

Gazze'deki İsrail ablukası altında yaşayan bir aile, dondurucu soğuklar nedeniyle 7 günlük bebeklerini kaybetti. Çetin kış koşulları, bölgede yaşamı zorlaştırıyor.
Gündem

Adıyaman’da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Adıyaman'da yoğun sis, yolcuları zor durumda bıraktı ve sürücüler için tehlikeli koşullar yarattı.
Gündem

İran’daki Protestolar: Can Kaybı 65’e Ulaştı

İran'daki ekonomik nedenlerle başlayan ve hızla hükümet karşıtı gösterilere dönüşen protestolar, 31 eyalette devam ediyor; ölü sayısı ise 65'e ulaştı.
Gündem

Erciyes Kayak Merkezi’nde Hafta Sonu Yoğunluğu Yaşanıyor

Hafta sonu, çok sayıda yerli ve yabancı turist Erciyes'e akın etti, bölge kalabalıklaştı.
Gündem

Suriye Ordusu Halep’te Terör Operasyonunu Tamamladı

Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde YPG/SDG'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından, bölgeden sivil tahliyelerine başlandığı bildirildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.