NASA Uçağı Mekanik Arıza Sonucu Gövde Üzerine İniş Yaptı

nasa-ucagi-mekanik-ariza-sonucu-govde-uzerine-inis-yapti

ABD ULUSAL HAVACILIK VE UZAY DAİRESİ’NE AİT UÇAKTA MEKANİK ARIZA

NASA’ya bağlı olan WB-57 tipi araştırma uçağı, yaşanan mekanik arıza sebebiyle iniş takımlarının açılmaması sonucu Texas’ın Houston kentindeki Ellington Havaalanı’na gövde üzerine zorunlu iniş yaptı. Facia, uçakla birlikte herhangi bir can kaybı yaşanmadan atlatıldı.

UÇAĞIN GÖVDESİ PİSTE TEMAS ETTİ

Olay anında çevrede bulunan kişiler tarafından çekilen görüntülerde, iniş takımlarının kapalı olduğu uçağın gövdesinin piste çarpmasıyla birlikte alevlerin yükseldiği dikkat çekti. Uçak durduktan sonra acil müdahale ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Pilotların kazadan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

NASA’DAN AÇIKLAMA GELDİ

NASA Sözcüsü Bethany Stevens, yaptığı açıklamada, “iniş takımlarının açılmamasının mekanik bir sorun nedeniyle olduğunu” ifade ederek, “Olayla ilgili müdahale devam ediyor, şu anda tüm mürettebat güvende. NASA, her durumda olduğu gibi bu olayın nedenini kapsamlı bir şekilde araştıracak” şeklinde bilgi verdi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

