Başkan Donald Trump’ın yakın yardımcısı Natalie Harp’ın, başkana yazdığı ve tam bir bağlılık ifadesi içeren en az iki mektup yayımlandı. Harp’ın Trump ile ilişkisine yönelik incelemelerin arttığı bir dönemde ortaya çıkan mektuplar, yardımcının başkana olan sadakatini gözler önüne seriyor. Mektupların birinde Harp, “Aramızda her şeyin her zaman yolunda olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı. “Sayın Başkan” hitabıyla başlayan ve “Tüm kalbimle, Natalie” imzasıyla biten mektupların, daha önce bir kısmı basına yansımıştı.

Harp’ın Trump’ın yanındaki sürekli ve özverili varlığı, bu hafta Demokrat Senatör Jon Ossoff’un Trump’a yönelik saldırgan konuşmasında isminin geçmesiyle yeniden gündeme geldi. Georgia Senatörü, başkanın “Katar Emiri’nin hediye ettiği savunmasız uçan sarayla” seyahat ettiğini söyledi. Bu ifade, Harp’ın geçtiğimiz Temmuz ayında İran tehdidi nedeniyle Türkiye’den ayrılırken başkanla birlikte küçük bir uçağa gizlice binmesine atıfta bulunuyor.

MEKTUPLARDAKİ DUYGUSAL İFADELER DİKKAT ÇEKTİ

Harp, 2023 tarihli mektubunda “Sana asla mutluluktan başka bir şey getirmek istemiyorum. Odak noktamı kaybettiğim için üzgünüm. Sen benim için her şeysin. Seni asla hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Bu hayatta koruyucum ve savunucum olduğun için teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi. Bir başka mektupta ise Harp, muhafazakar One America News Network’te sunuculuk yaptığı dönemdeki ilişkilerini özlemle andı. Harp, “Konuşma programım olduğu günlerde beni aradığın ve her şey hakkında konuştuğumuz günleri özlüyorum. O sinerjiye geri dönmek istiyorum. Her zaman iş hakkında konuşmak zorunda değiliz” diye yazdı. Aynı mektupta Harp, “Ve lütfen, başarısız olduğumda bana söyler misin? Hak ettiğimde bana kızma hakkına kesinlikle sahipsin çünkü beni hiç kimse senden daha iyi tanımıyor ve umursamıyor” ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY’DAN SAVUNMA VE ÖZEL ELEŞTİRİLER

Beyaz Saray sözcüsü Davis Ingle, Harp’ı savunarak onun “Başkan Trump’ın ekibindeki en sadık ve en çok çalışan yardımcılardan biri” olduğunu belirtti. Ancak Beyaz Saray yetkilileri, son günlerde özel olarak, sert ve yaygın eleştirilerin ters etki yaratarak Harp’ın Trump ile ilişkisine daha fazla dikkat çektiğini kabul etti. Cuma günü Harp, başkanın Güney Karolina’ya gitmek üzere Beyaz Saray’dan ayrılırken diğer yardımcılarla birlikte Marine One’a binerken görüldü. Harp’ın başkana neredeyse her yerde eşlik etmesi nedeniyle bu durum alışılmadık değil. Ancak bu, Batı Kanadı’ndaki rolünün incelenmeye başlanmasından bu yana yaptığı ilk seyahat olma özelliği taşıyor.

HARP’IN BAŞKANLA YAKIN İLİŞKİSİ VE ROLÜ

Harp’ın Trump’a olan yakınlığı o kadar ileri düzeyde ki, Ekim 2023’te New York’ta bir mahkeme duruşmasına katılmak için bir SUV’un bagajında seyahat etmişti. Araçta yer olmamasına rağmen Harp, başkanın kendisinden katılmasını bizzat istediğini belirtmiş ve geride kalmamakta ısrar etmişti. Görevini bilen yetkililere göre Harp, Trump’ın çevresinde her yerde bulunuyor. Ancak önceki dönemde başkanın kişisel sekreteri Madeleine Westerhout gibi Oval Ofis’in dışında oturmak yerine, Harp doğrudan Oval Ofis’in içinde yer alıyor. Harp, günün büyük bölümünde Trump ile birlikte vakit geçiriyor, toplantılara katılıyor ve onunla sürekli iletişim halinde oluyor. Yetkililer, onun gece geç saatlere kadar sosyal medya paylaşımları hakkında Trump ile konuştuğunu belirtiyor.

YABANCI LİDERLER İÇİN KÖPRÜ VE ‘İNSAN YAZICI’ LAKABI

Harp ayrıca yabancı liderlerin başkana ulaşmaya çalıştığı bir kanal konumunda. Televizyonda gördüğü kişilerle iletişim kurmakla da görevlendirilen Harp, Trump’ın doğrudan ulaşmak istemediği kişilere not göndermesini istediği isim olarak öne çıkıyor. Yetkililere göre, ikilinin çalışma ilişkisi Harp’ın başkana olan tam sadakatinden dolayı oldukça etkili. Ancak Harp’ın yöntemleri üst düzey yetkilileri rahatsız ediyor ve zaman zaman onu başkanın yakın çevresinden uzaklaştırma çabalarına yol açıyor. Eski televizyon sunucusu Harp, başkan için hayatını kurtardığını söyleyerek çalışmaya başlamıştı.

Harp, müttefiklerden gelen mesajları ileten, toplantılar ayarlayan, Truth Social gönderilerini yazan ve övgü dolu makalelerin çıktılarını taşıyan bir isim olarak biliniyor. Bu nedenle kendisine “insan yazıcı” lakabı takılmış durumda. Harp, mektuplarından birinde bu lakaba atıfta bulunarak, İskoçya ve İrlanda gezisi sırasında Trump’ın kendisini “fişten çekmeye” zorladığını yazdı. Harp, “İnsan Yazıcı olmak zorunda değildim. İyi sohbetlerin tadını çıkaracak zamanım vardı ve yine de günün sonunda tüm işlerimi halledebiliyordum. Hatta her gün doğuşu ve batışı izlemek için uzun sabah ve akşam yürüyüşleri yapmaya bile vaktim oluyordu” ifadelerini kullandı.