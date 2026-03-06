NATO’dan İran’a Yönelik Dezenformasyon Açıklaması

nato-dan-iran-a-yonelik-dezenformasyon-aciklamasi

NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sebebiyle bölgedeki artan gerginlik ve sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere dair bir açıklama yaptı. KFOR tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında NATO’nun Kosova’daki tesislerinden İran’a füzeler fırlatıldığına dair iddiaların dolaştığı ifade edildi. KFOR yetkilileri, NATO’nun bu tür bir eyleme kesinlikle katılmadığının altını çizerken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin ittifakın mevcut hava harekatında yer almadığını net bir şekilde belirttiği hatırlatıldı. Buna ek olarak, ABD’nin Kosova’da güvenliği ve bölgesel istikrarı desteklemede kritik bir rol üstlenmeyi sürdürdüğü belirtildi.

ABD, KFOR BÜNYESİNDE GÖREV YAPIYOR

Açıklamada, ABD’nin KFOR bünyesinde yaklaşık 600 askerle bulunduğu ve Doğu Bölgesel Komutanlığı’nı yönettiği, günlük devriyelerden tatbikatlara, yerel topluluklarla etkileşimden yeniden yapılanma ve ekonomik kalkınma projelerine kadar birçok aktiviteye katkıda sağladığı vurgulandı.

28 ÜLKEDEN ASKERLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Çok uluslu bir yapıya sahip olan KFOR misyonunda 28 farklı ülkeden asker bulunuyor. En büyük katkıyı ABD sağlarken, Türkiye, Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere gibi ülkeler de önemli düzeyde destek veriyor. Litvanya ve Karadağ gibi ülkeler ise sınırlı sayıda askerle temsil ediliyor.

