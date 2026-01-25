NATO’dan Rusya’ya Karşı Çok Katmanlı Savunma Stratejisi

Rusya sınırından gelen artan tehditlere karşı, ittifakın doğu kanadında çok katmanlı bir savunma sisteminin hayata geçirilmesi için hazırlıklar devam ediyor. Alman Welt am Sonntag gazetesinde yer alan bilgilere göre, NATO Müttefik Kara Komutanlığı Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Thomas Lowin, Rusya ve Belarus sınırındaki gelişmeler nedeniyle ittifakın doğu kanadının iki yıl içinde önemli ölçüde güçlendirileceğine vurgu yaptı.

ROBOTİK SAVUNMA SİSTEMİ KURULACAK

Alman ordusunda uzun yıllar hizmet veren Tuğgeneral Lowin, bu bağlamda doğu kanadındaki ülkelerde, özellikle Rusya-Belarus sınırında, teknik engeller, keşif sensörleri, robotlar ve silah depolarından oluşan uzaktan kumandalı veya yarı otomatik kontrol edilebilen çok katmanlı bir savunma sistemi oluşturulacağını ifade etti.

ALINAN VERİLER İTTİFAK ÜLKELERİNE AKTARILACAK

Bu sistem, ilk aşamada düşman kuvvetlerini etkisiz hale getirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda bu süreçte edinilen veriler, ittifak ülkeleriyle paylaşılacak ve bu sayede savunma hazırlıklarına katkıda bulunulacak. Planlanan sistemin, çok az insan gücüyle otomatik şekilde işlemesi hedefleniyor. Robotik savunma bölgesi, son teknolojik cihazlar olan uydu, insansız hava araçları ve keşif uçaklarıyla donatılacak.

SAVUNMA HATTININ ZAMANI BELİRLENDİ

Tuğgeneral Lowin, kurulması amaçlanan çok katmanlı robotik savunma hattını bir tür sıcak bölge olarak tanımlayarak, NATO’nun ana amacının düşmanı erken aşamada durdurmak, ilerlemesini yavaşlatmak ve etkisiz hale getirerek kırmak olduğunu belirtti. Tuğgeneral Lowin, “İnsansız sistemler tek başına bir düşmanı kalıcı olarak caydıramaz veya durduramaz. Sonuçta her zaman askerlerin askerlere karşı mücadelesi olur” açıklamasında bulundu. İttifakın doğu kanadında hayata geçirilecek bu savunma sisteminin 2027 yılına kadar tamamlanmasının hedeflendiği vurgulandı.

SİLAH DEPOLAMA ARTACAK

NATO’nun doğu kanadına kurulacak olan robotik savunma hattı ile birlikte, ittifak üyesi ülkelerde silah ve mühimmat rezervlerinin önemli ölçüde artırılması planlanıyor. Tuğgeneral Lowin, “Rusya ile sınır komşusu olan NATO ülkelerinde daha önce hiç olmadığı kadar belirgin şekilde silah stokları göreceğiz” ifadelerini kullandı.

SAVUNMA SİSTEMİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Kurulması planlanan çok katmanlı savunma sisteminin, fiziksel engellerle entegre edilmiş çok alanlı sensörlerden oluşan bir ağ yapısına sahip olması bekleniyor. Tehdit belirlendikten sonra, robotik savunma güçleri düşmana karşı harekete geçecek. Düşman saldırıları sırasında, kara ve hava platformlarından oluşan robotik güçler (insansız hava araçları dahil) savunma görevini üstlenerek saldıran kuvveti ortalama yüzde 30 oranında zayıflatacak.

TEKNOLOJİK ALT YAPI ÜST DÜZEYDE OLACAK

Düşmanın ağır kayıplar vermesiyle NATO’nun insanlı ve robotik kuvvetleri, karşı saldırılar düzenleyerek genel bir karşı taarruz hazırlığına geçme fırsatı bulacak. Bu kapsamda ortaya koyulan savunma ve taarruz stratejisi, NATO’nun Doğu Kanadı boyunca istenilen her noktada uygulanabilir şekilde tasarlanacak. Çok katmanlı savunma sisteminin etkin bir şekilde çalışabilmesi için gerekli teknolojik altyapının en üst düzeyde oluşturulması planlanıyor.