Nazilli’de Kamyon Kasa Kazasında İki Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, kamyon şoförü Sinan Konakçı, arızalı damper sistemini tamir ettirmek için kamyonunu ustası Muhammet Gündüz’ün atölyesine götürdü. Muhammet Gündüz, kamyonun kasasını yükselterek destekleme işlemini tamamlamaya çalıştığı esnada, destek sisteminin kayması sonucu damper aniden düştü.

KAZADA İKİ CAN YİTİRDİ

Kaza esnasında, ustanın yanında çalışmayı gözlemleyen şoför Sinan Konakçı, kamyon kasası ile şasi arasında sıkıştı. O sırada, babasına yardımcı olan 23 yaşındaki bir gencin, babasının ani bir refleksle kendisini ittirmesi sayesinde hayatta kaldığı tespit edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Gerçekleşen iş kazasında, ustası Muhammet Gündüz ve şoför Sinan Konakçı feci bir şeklide yaşamlarını yitirirken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, ambulansla tedavi altına alındı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Muhammet Gündüz, kasanın düştüğünü fark ettiğinde oğlunu itekleyerek kurtarmaya çalıştı fakat kendisi bu tehlikeden kaçamadı.

