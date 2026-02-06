NBA’de Takas Hamlesi: Nigel Hayes-Davis Milwaukee Bucks’a Geçti

nba-de-takas-hamlesi-nigel-hayes-davis-milwaukee-bucks-a-gecti

NBA’DE ARA TRANSFER HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR

Nigel Hayes-Davis, Phoenix Suns’ta yeterince süre bulamayınca Milwaukee Bucks ile anlaştı. Suns, Hayes-Davis ve Nick Richards’ı takas ederek, karşılığında Cole Anthony ve Amir Coffey’i kadrosuna kattı. 31 yaşındaki oyuncu, Phoenix’te 27 maçta ortalama 1.3 sayı ve 1.2 ribaund gibi sınırlı sürelerde oynadı.

TAKASIN DETAYLARI VE TAKIMLARIN MOTİVASYONU

Phoenix Suns, kadrosundaki oyuncuların rotasyonunu güncelleyerek, guard ve skorer derinliğini artırmayı amaçladı. Bu bağlamda Cole Anthony ve Amir Coffey’i takıma dahil etti. Öte yandan Milwaukee Bucks ise, derinliği artırmak ve tecrübe kazanmak amacıyla Hayes-Davis ve Richards transferini gerçekleştirdi.

HAYES-DAVIS’İN SEZON PERFORMANSI VE BEKLENTİLER

Final Four MVP’si unvanına sahip olan Hayes-Davis, NBA’e uyum sürecinde kısıtlı sürede oynadı. Phoenix formasıyla düşük istatistikler elde etse de Bucks’taki yeni rolüyle daha fazla süre alarak performansını yükseltme şansı bulabilir.

TAKIM İÇİ REKABET VE OLASI ROLLER

Milwaukee’de Hayes-Davis, hücumda esneklik ve savunmada sertlik sunabilen bir rotasyon oyuncusu olarak yer bulacak. Nick Richards, iç sahada alternatif bir güç sağlarken; Suns’ın kadrosuna kattığı Anthony ve Coffey, takımın skor ve tempo katkısı sağlama görevini üstlenecek.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

TCMB Enflasyon Raporu 2026-I Tanıtım Toplantısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 12 Şubat'ta İstanbul'da 2023 yılının ilk Enflasyon Raporu'nu duyuracak.
Gündem

AB-Hindistan STA Türk Kırtasiyeciler İçin Tehdit Oluşturuyor

Tüm Kırtasiyeciler Derneği, AB ile Hindistan arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması’nın Türkiye’nin Avrupa pazarındaki rekabetine olumsuz etki yapabileceğini bildirdi.
Gündem

Muratbey Türk Peynirlerini Tokyo’da Gıda Profesyonelleriyle Buluşturuyor

Muratbey, Türkiye’nin önde gelen peynir markalarından biri olarak, Japonya pazarına adım atıyor ve 2026'daki FOODEX JAPAN etkinliğinde Türk peynirlerini tanıtacak.
Gündem

EMITT Fuarı 29. Kez İstanbul’da Kapılarını Açtı

İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşen EMITT Fuarı, 29. kez turizm sektörünü buluşturdu. 29 ülkeden 100'den fazla uluslararası katılımcı ile birçok yerli firma etkinlikte yer aldı.
Gündem

Depremin Üçüncü Yılında Acılı Anma Töreni

Kahramanmaraş'taki depremlerde hayatını kaybeden 53 binden fazla kişi anılıyor. Baba Mesut Hançer, kızı Irmak Leyla'nın mezarını ziyaret ederek acısını dile getirdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.