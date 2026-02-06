NBA’de Takas Hamlesi: Nigel Hayes-Davis Milwaukee Bucks’a Geçti

NBA’DE ARA TRANSFER HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR

Nigel Hayes-Davis, Phoenix Suns’ta yeterince süre bulamayınca Milwaukee Bucks ile anlaştı. Suns, Hayes-Davis ve Nick Richards’ı takas ederek, karşılığında Cole Anthony ve Amir Coffey’i kadrosuna kattı. 31 yaşındaki oyuncu, Phoenix’te 27 maçta ortalama 1.3 sayı ve 1.2 ribaund gibi sınırlı sürelerde oynadı.

TAKASIN DETAYLARI VE TAKIMLARIN MOTİVASYONU

Phoenix Suns, kadrosundaki oyuncuların rotasyonunu güncelleyerek, guard ve skorer derinliğini artırmayı amaçladı. Bu bağlamda Cole Anthony ve Amir Coffey’i takıma dahil etti. Öte yandan Milwaukee Bucks ise, derinliği artırmak ve tecrübe kazanmak amacıyla Hayes-Davis ve Richards transferini gerçekleştirdi.

HAYES-DAVIS’İN SEZON PERFORMANSI VE BEKLENTİLER

Final Four MVP’si unvanına sahip olan Hayes-Davis, NBA’e uyum sürecinde kısıtlı sürede oynadı. Phoenix formasıyla düşük istatistikler elde etse de Bucks’taki yeni rolüyle daha fazla süre alarak performansını yükseltme şansı bulabilir.

TAKIM İÇİ REKABET VE OLASI ROLLER

Milwaukee’de Hayes-Davis, hücumda esneklik ve savunmada sertlik sunabilen bir rotasyon oyuncusu olarak yer bulacak. Nick Richards, iç sahada alternatif bir güç sağlarken; Suns’ın kadrosuna kattığı Anthony ve Coffey, takımın skor ve tempo katkısı sağlama görevini üstlenecek.