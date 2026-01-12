Nebahat Çehre Ölüm Korkusunu İtiraf Etti

nebahat-cehre-olum-korkusunu-itiraf-etti

Nebahat Çehre, katıldığı ‘Yasemin’in Penceresi’ programında 2011-2014 yılları arasında ekranlarda yer alan ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisindeki ‘Ayşe Hafsa Sultan’ın ölüm sahnesini ilk kez gördü ve bu durumla ilgili samimi bir itirafta bulundu.

ÖLÜM FEVRAT KORKUSU

Çehre, “Muhteşem Yüzyıl’daki ölüm sahnemin yer aldığı bölümü izlememiştim” diyerek ölüme dair duyduğu korkuyu paylaştı. “Ölüme karşı bir korkum var. Rahmetli anneme de son kez bakamadım. Ölümden neden korktuğumu bilmiyorum ama bu korkumu yenemiyorum. Mezarlık ziyaretinde dahi bulunamıyorum. Bu korkuyu yenemiyorum,” sözleriyle içsel bir mücadele içinde olduğunu dile getirdi.

VASİYETİ VE GEÇMİŞİNİN YÜKÜ

Nebahat Çehre, annesinin kaybının ardından vasiyetini hazırladığını da açıkladı. On yıl önce bu kararı aldığını belirten Çehre, “Herkes benden sonra rahat etsin. Herkes kendinin ne olduğunu bilsin diye böyle bir karar aldım,” şeklinde konuşarak, yaşadığı duygusal süreci aktardı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Beşiktaş Emmanuel Agbadou İle Anlaşmayı Tamamladı

Beşiktaş, Fildişi Sahili'nden stoper Emmanuel Agbadou ile anlaşsa da transfer için Wolverhampton ile müzakerelere devam ediyor.
Gündem

Malatya’da 3.6 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Yeşilyurt'ta 20.43'te meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında yetkililerden olumsuz bir durum haber edilmedi.
Gündem

Adıyaman’daki Kazada 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da bir yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu, otomobildeki üç kişi tragik bir şekilde yaşamını yitirdi.
Gündem

Gazze’de Can Kaybı 71 Bin 419’a Ulaştı

Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 71,419'a ulaştı. Son 24 saatte 7 Filistinli enkazdan çıkarıldı, 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.
Gündem

İzmir’de Belediyenin Otobüsüyle Minibüs Çarpıştı

İzmir'in Bornova ilçesinde otobüs ve minibüsün çarpışması sonucu minibüs şoförü yaşamını yitirdi, aralarında bir kişinin ağır olduğu toplam 8 kişi yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.