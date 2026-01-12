Nebahat Çehre Ölüm Korkusunu İtiraf Etti

Nebahat Çehre, katıldığı ‘Yasemin’in Penceresi’ programında 2011-2014 yılları arasında ekranlarda yer alan ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisindeki ‘Ayşe Hafsa Sultan’ın ölüm sahnesini ilk kez gördü ve bu durumla ilgili samimi bir itirafta bulundu.

ÖLÜM FEVRAT KORKUSU

Çehre, “Muhteşem Yüzyıl’daki ölüm sahnemin yer aldığı bölümü izlememiştim” diyerek ölüme dair duyduğu korkuyu paylaştı. “Ölüme karşı bir korkum var. Rahmetli anneme de son kez bakamadım. Ölümden neden korktuğumu bilmiyorum ama bu korkumu yenemiyorum. Mezarlık ziyaretinde dahi bulunamıyorum. Bu korkuyu yenemiyorum,” sözleriyle içsel bir mücadele içinde olduğunu dile getirdi.

VASİYETİ VE GEÇMİŞİNİN YÜKÜ

Nebahat Çehre, annesinin kaybının ardından vasiyetini hazırladığını da açıkladı. On yıl önce bu kararı aldığını belirten Çehre, “Herkes benden sonra rahat etsin. Herkes kendinin ne olduğunu bilsin diye böyle bir karar aldım,” şeklinde konuşarak, yaşadığı duygusal süreci aktardı.