Necdet Kökeş Hayatını Kaybetti: Yeşilçam’ın Usta İsimlerinden

Yeşilçam sinemasının efsanevi oyuncularından Necdet Kökeş, “Zıp Zıp” karakteri ile izleyicilerin gönlünde taht kurarak hayata veda etti. 27 Aralık 2025’te yaşadığı kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan 82 yaşındaki Kökeş, tedavisi sırasında beyninde pıhtı atması sonucu aramızdan ayrıldı. Bu gelişme, onun hayranlarını derin bir kederin içerisine sürükledi.

82 YAŞINDA HASTANEYE KALDIRILDI

Emektar oyuncunun bir süredir hastanede tedavi gördüğü belirtilmişti. 27 Aralık günü gerçekleşen kalp krizi nedeniyle acil servise kaldırılan Necdet Kökeş, burada yoğun bakım ünitesinde tedavi edilmeye başlandı.

SON GÖRÜNTÜLERİ DUYGULANDIRDI

Hayatının son dönemine ait görüntüleri basına sızan Kökeş, bu karelerle sevenlerine bir kez daha nostaljik anlar yaşattı. Yeşilçam’ın unutulmaz simalarından biri olarak anılacak olan Kökeş’in vefatı, sinema camiasında büyük bir kayıp olarak değerlendirildi.

