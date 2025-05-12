Necip Uysal 274 Gün Sonra Döndü

BEŞİKTAŞ, ADANA DEMİRSPOR’U MAĞLUP ETTİ

Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor ile karşılaştı ve maçı 4-1’lik sonuçla kazandı. Siyah-beyazlıların kaptanı Necip Uysal, sezon başında yaşadığı sakatlık sonrasında uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

274 GÜNLÜK HASRET SONA ERDİ

Adana Demirspor karşılaşmasında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından 86. dakikada Emrecan Terzi’nin yerine oyuna alınan Necip, tam 274 günlük bir aranın ardından siyah-beyazlı formayı giyme fırsatı buldu.

İLK MAÇINI SAMSUNSPOR’A KARŞI OYNADI

Necip Uysal, bu sezon yaptığı tek maçta ilk hafta oynanılan ve Beşiktaş’ın 2-0 kazandığı Samsunspor karşılaşmasında forma giymişti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Maç sonu duygularını paylaşan tecrübeli futbolcu, “İyi bir oyun oynadık. Benim için de özel gündü. Hocamıza teşekkür ediyorum, bana az da olsa süre verdi. Taraftarımıza bana gösterdikleri sevgiden dolayı teşekkür ederim. Benim için uzun zaman oldu. Şu anda çok duygusalım. İyi çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki sezona hazır olacağım. Benim için uzun oldu ama iyi çalıştık. Sağlık ekibimize de teşekkür ederim. Bana çok yardımcı oldular. Şu anda yüzde yüz hazır değilim. Her geçen gün hazırlanıyorum. İnşallah kampa en hazır şekilde geleceğim.” şeklinde konuştu.