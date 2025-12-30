Necip Uysal Futbolculuk Kariyerini Beşiktaş’ta Noktalayacak

necip-uysal-futbolculuk-kariyerini-besiktas-ta-noktalayacak

“FUTBOLCULARIN İMTİHANI: NECİP UYSAL SON SÖZÜNÜ SÖYLEDİ”

Beşiktaş’ın sembol isimlerinden biri olan Necip Uysal, futbolculuk kariyerini kulübünün renkleri altında sonlandıracağını açıkladı. Kadro dışı kalmasına rağmen, “sezon sonunda şartlar ne olursa olsun, bu forma altında nokta koyacağım” şeklindeki sözleriyle kararlılığını gösterdi.

“HER ZAMAN GÖREVİMİ YERİNE GETİRDİM”

Necip Uysal, paylaşımında kulüple olan bağlılığını vurguladı: “Gel dendi geldim, oyna dendi oynadım, otur dendi oturdum. Hiçbir zaman camiaya yakışmayacak şekilde davranmadım.” Kadro dışı bırakıldığında kendisine kulüpten bir talep gelmediğini, ancak ulaşan çağrının “futbolu hemen orada bırakması” yönünde olduğunu dile getirdi.

