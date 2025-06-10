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Nehir Zeyrek Babasının Tabutuna Kapandı

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FERDİ ZEYREK’İN VEFATI

48 yaşında hayata veda eden Ferdi Zeyrek, geride acı içinde eşi Nurcan Zeyrek ile birlikte 3 kızını bıraktı. Acılı aile, bu zor günlerinde birbirlerine destek olmaya çalışıyor.

NEHİR ZEYREK’İN DUYGUSAL ANLARI

Ferdi Zeyrek’in büyük kızı Nehir Zeyrek, hayatının en zorlu gününde babasının tabutuna kapanarak büyük bir acı yaşadı. Nehir’in yanında, destek için Özgür Özel ve arkadaşları da bulunuyordu. Nehir Zeyrek’i teselli etmeye çalışan Özgür Özel, onunla konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

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