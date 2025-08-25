Nehir Zeyrek, Mimar Olacak

NEHİR ZEYREK’İN BAŞARISI

Geçtiğimiz aylarda elektriğe kapılarak yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, YKS’de elde ettiği başarıyla dikkatleri üzerine çekti. Bugün açıklanan sonuçlara göre Nehir Zeyrek, babasının mesleği olan mimarlığı tercih etti ve Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne yerleşti. Zeyrek, sınava CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in desteğiyle gitti.

ADINI YAŞATMAK İÇİN ÇABALAYACAK

Nehir Zeyrek, babası Ferdi Zeyrek’in vefatından sonra yaptığı paylaşımda, “Sana layık bir evlat olabilmek için her gün daha çok çabalayacağım. İstediğin gibi, haftaya o sınava girip mimar olacağım. Adını yaşatabileceğim her yerde, en güzel şekilde yaşatacağım. Seni çok seviyorum. Her şeyin” sözleriyle babasının anısını yaşatacağına dair söz verdi.