Fenerbahçe’de yeni yabancı oyuncu kuralı olan 10+4 düzenlemesine uyum sağlamak için yönetim kadroda ayrılık ihtimallerini değerlendirirken Nelson Semedo’nun geleceği öne çıkıyor. Portekizli sağ bek için Suudi Arabistan’dan Al Shabab teklif sundu. Semedo’nun satılması yabancı planlamasında rahatlama sağlayacak.

AL SHABAB SEMEDO İÇİN DEVREDE

Fenerbahçe’nin 2003 öncesi doğumlu 11 futbolcusundan birini göndermesi gerekiyor. Fred’in ayrılığı teknik direktör tarafından kabul görmedi. Yönetim bu nedenle Portekizli sağ bekin dosyasını masaya yatırdı. Gornik maçında beğeni toplayan Semedo’nun satışı planlamayı rahatlatacak.

SAĞ BEK ROTASYONU YENİDEN KURULACAK

Semedo ayrılırsa sağ bek rotasyonunda Mert Müldür ve Mimovic yer alacak. İsmail Kartal U23 kriterine uygun yeni bir sağ bek transferi isteyebilir. Bu bölgede takviye gündeme gelecek.

KADRODA YENİ AYRILIKLAR KAPIDA

Semedo’nun ayrılığı yabancı kontenjanı sorununu tam çözmeyecek. Yeni bir santrfor için U23 kontenjanında yer açılması gerekiyor. Ya da 2003 öncesi doğumlu bir oyuncu daha takımdan ayrılacak. Bu isimler arasında Anderson Talisca ile Jayden Oosterwolde öne çıkıyor. Yönetim transfer döneminin kalanında kadroyu bu planla şekillendirecek.