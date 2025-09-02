Ekonomi

Nestlé’de CEO krizi: Freixe görevden alındı

İSVİÇRE’DE BİR DEĞİŞİM YAŞANMAKTA

İsviçre merkezli tüketici ürünleri şirketi, Freixe’in görevinden ayrılmasının ardında, üst düzey bir çalışanla yaşadığı “gizli romantik ilişki”nin iş ahlakı kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla yürütülen bir soruşturmanın bulunduğunu duyurdu. Şirketin başkanı Paul Bulcke, “Bu gerekli bir karardı. Nestlé’nin değerleri ve yönetişimi şirketimizin güçlü temeli” şeklinde açıklamada bulundu ve Laurent Freixe’e şirket içindeki uzun yıllara dayanan hizmeti için teşekkür etti.

CEO DEĞİŞİMİ VE STRATEJİK YENİLİKLER

Nestlé, Freixe’i geçen yıl eylül ayında göreve atamıştı ve bu, uzun süre CEO’luk yapan Mark Schneider’in ardından gerçekleşen bir değişim olarak kayıtlara geçti. Bu atama, durgun satışlarla mücadele eden şirketin büyümesini canlandırma girişimlerinin bir parçasıydı. Nestlé’nin yeni CEO’su Philipp Navratil, atama sonrası “Yönetim Kurulu’nun bana duyduğu güvenden onur duyuyorum ve Nestlé’yi geleceğe taşımak sorumluluğunu üstlenmek benim için büyük bir ayrıcalık. Şirketin stratejik yönelimini ve performansını artırmaya yönelik mevcut eylem planını tamamen benimsiyorum” dedi. Navratil, Başkan Paul Bulcke ve Başkan Adayı Pablo Isla ile uyum içinde çalışmayı ve değer yaratma planını ileri taşımayı dört gözle beklediğini belirtti.

PHILIPP NAVRATIL’IN KİMLİĞİ VE KARİYERİ

Philipp Navratil, Nestlé’deki kariyerine 2001 yılında iç denetçi olarak adım attı. Orta Amerika’da çeşitli ticari görevler üstlendikten sonra 2009 yılında Nestlé Honduras’ın Ülke Müdürü olarak görev aldı. 2013’te Meksika’daki kahve ve içecek işinin liderliğini üstlendi ve Nescafé markasının güçlendirilmesinde önemli bir rol oynadı. 2020 yılında, Nestlé’nin Kahve Stratejik İş Birimi’ne geçerek Nescafé ve Starbucks markalarının küresel stratejisi üzerinde çalışmaya başladı. Temmuz 2024’te Nespresso’da görev aldı ve burada büyümeyi hızlandırdı. Philipp Navratil, 1 Ocak 2025 itibarıyla Nestlé İcra Kurulu’na katıldı.

