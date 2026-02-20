Nestlé’den Kapsamlı Yeniden Yapılanma ve İşten Çıkarma Hamlesi

Nestlé, operasyonel yapısını basitleştirmek ve verimliliği artırmak amacıyla önemli bir küçülme ve yeniden yapılandırma sürecine girdiğini açıkladı. Şirketin bu kararı, dünya genelinde büyük bir ilgi uyandırdı ve küresel operasyonlarını nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

KAPSAMLI STRATEJİK DÖNÜŞÜM OPERASYONU

Şirketten yapılan duyuruya göre, operasyonel yapıyı sadeleştirmek ve verimliliği artırmak hedefiyle yeni CEO Philipp Navratil yönetiminde geniş kapsamlı bir stratejik dönüşüm başlatılmıştır. Kahve, evcil hayvan ürünleri, beslenme ve sağlık ürünleri ile gıda ve atıştırmalık kategorileri, şirketin ana iş kolları olarak belirlenmiştir. Geçtiğimiz Ekim ayında göreve başlayan Navratil, pazarlama ve inovasyon yatırımlarını desteklemek amacıyla sıkı bir maliyet yönetimi programını uygulamaya koyuyor.

Önümüzdeki iki yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanan işten çıkarmalarla 16 bin kişi işini kaybedecek. Bu, şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 6’sını temsil ediyor. Bu adımla 2027 yılına kadar yıllık 1 milyar İsviçre frangı (1,3 milyar dolar) tasarruf sağlanması hedeflenirken, şirket mevcut hedefin yüzde 20’sine ulaştığını duyurdu.

NET KAR YÜZDE 17 ERİDİ

Nestlé, 2025 yılına ilişkin finansal verilerini de açıkladı. Şirketin satışları, geçen yıl yüzde 2 düşerek 89 milyar 490 milyon İsviçre frangına (116 milyar dolar) geriledi. Analistlerin tahminleri ise 89,83 milyar İsviçre frangı yönündeydi. Şirketin net karı ise yüzde 17 azalarak 9,03 milyar İsviçre frangına indi. Kur etkisi ve satın almalar dışındaki organik satışlar ise geçen yıl yüzde 3,5 oranında artış gösterdi, analistler bu rakamın yüzde 3,38 olacağını öngörüyordu.

DONDURMA İŞ KOLU DEVREDİLECEK

Ayrıca, stratejik odaklanma çerçevesinde Nestlé, dondurma iş kolunun kalan varlıklarını Froneri’ye devretmek için görüşmelerini sürdürüyor.