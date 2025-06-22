Dünya

Netanyahu’dan A.B.D. Açıklaması Geldi

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NETANYAHU’DAN TRUMP’A TEŞEKKÜR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin İran’ın Fordow, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine yönelik düzenlediği hava saldırısının ardından sosyal medya hesabında bir video paylaşarak, ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür etti. Videoda Netanyahu, “Tebrikler Başkan Trump. ABD’nin müthiş ve haklı gücüyle İran’ın nükleer tesislerini hedef alma yönündeki cesur kararınız tarihi değiştirecektir” diye belirtti.

ABD’NİN BÜYÜK BAŞARISI

Netanyahu, konuşmasında, “Yükselen Aslan Operasyonu’nda İsrail gerçekten inanılmaz şeyler yaptı. Ancak bu gece İran’ın nükleer tesislerine karşı gerçekleştirdiği eylemle ABD gerçekten eşsiz bir başarıya imza atmıştır” dedi. Ayrıca, “Dünya üzerinde başka hiçbir ülkenin yapamayacağı bir şey yaptı. Tarih, Başkan Trump’ın dünyanın en tehlikeli rejimini dünyanın en tehlikeli silahlarından mahrum bırakmak için harekete geçtiğini kaydedecektir” ifadelerini kullandı.

MEDENİYET GÜÇLERİNE TEŞEKKÜR

Netanyahu, “Başkan Trump, size teşekkür ediyorum. İsrail halkı size teşekkür ediyor. Medeniyet güçleri size teşekkür ediyor. Tanrı Amerika’yı korusun. Tanrı İsrail’i korusun ve Tanrı sarsılmaz ittifakımızı, kırılmaz inancımızı kutsasın” diyerek sözlerini tamamladı.

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