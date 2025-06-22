Netanyahu’dan ABD’nin Teşekkürü Geldi

NETANYAHU’DAN TRUMP’A TEŞEKKÜR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin İran’ın Fordow, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırısının ardından sosyal medya hesabından bir video paylaşarak ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür etti. Netanyahu, videoda “Tebrikler Başkan Trump. ABD’nin müthiş ve haklı gücüyle İran’ın nükleer tesislerini hedef alma yönündeki cesur kararınız tarihi değiştirecektir.” açıklamasını yaptı.

İSRAİL VE ABD ORTAK BAŞARI

Netanyahu, “Yükselen Aslan Operasyonu’nda İsrail gerçekten inanılmaz şeyler yaptı. Ancak bu gece İran’ın nükleer tesislerine karşı gerçekleştirdiği eylemle ABD gerçekten eşsiz bir başarıya imza attı.” ifadelerini kullandı. Dünyanın başka hiçbir ülkesinin bu tür bir hamle yapamayacağını belirten Netanyahu, “Tarih, Başkan Trump’ın dünyanın en tehlikeli rejimini dünyanın en tehlikeli silahlarından mahrum bırakmak için harekete geçtiğini kaydedecektir.” dedi.

MEDENİYET GÜÇLERİNE TEŞEKKÜR

Netanyahu, konuşmasında “Başkan Trump, size teşekkür ediyorum. İsrail halkı size teşekkür ediyor. Medeniyet güçleri size teşekkür ediyor.” şeklinde ifadeler kullandı ve Tanrı’dan Amerika ile İsrail’i korumasını diledi. “Tanrı sarsılmaz ittifakımızı, kırılmaz inancımızı kutsasın.” diye ekledi.