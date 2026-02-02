Netanyahu’dan İran’a Sert Uyarı Hazırlıklara Başlandı

netanyahu-dan-iran-a-sert-uyari-hazirliklara-baslandi

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail Meclisi’nin 77’nci kuruluş yıldönümünde yaptığı açıklamada, ABD’nin olası bir askeri müdahalesinin konuşulduğu bir dönemde İran’a yönelik uyarılarını sürdürdü.

TEHDİTLERİN ARTTIĞI BİR DÖNEM

Netanyahu, gelecekte daha fazla zorlukla karşılaşacaklarını vurgulayarak İran yönetimine yönelik olarak, “Her türlü gelişmeye karşı tetikte ve hazırlıklıyız. Bize saldıran herkes, dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Beyaz Saray yetkilileri, ABD Başkanı’nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yarın İsrail’e giderek Netanyahu ile bir araya geleceğini bildirdi.

ABD İLE İSRAİL ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ

İsrail medyası, Witkoff’un İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile de görüşmesinin beklendiğine dikkat çekiyor. Ziyaretin, İran ile gerilimin tırmandığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekici. ABD’nin İran’a olası bir saldırısı hakkında tartışmalar sürerken, İsrailli yetkililer her türlü duruma karşı hazırlıklarını yaptıklarını vurgulamıştı. Ayrıca, Netanyahu, İran’ın İsrail’e yönelik bir saldırısına güçlü bir yanıt vereceklerini dile getirmişti.

